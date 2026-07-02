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¡Golpe de autoridad! España golea a Austria y avanza a Octavos de Final del Mundial 2026

España goleó 3-0 a Austria con doblete de Mikel Oyarzabal y avanzó a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

España golea a Austria y avanza a Octavos de Final del Mundial 2026

España golea a Austria y avanza a Octavos de Final del Mundial 2026 / Harry How

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

España le pasó por encima a la selección de Austria y clasificó a los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los dirigidos por Luis de la Fuente golearon 3 por 0 a los austriacos y dieron un golpe de autoridad como candidatos al título.

España vs Austria

España vs Austria / Harry How

La Roja fue ampliamente superior en el trámite del encuentro desde el primer minuto. Sin embargo, el primer tanto del cotejo llegó hasta el minuto 37 cuando Mikel Oyarzabal abrió el marcador.

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Ya para la segunda parte, los austriacos salieron buscando la igualada pero no fueron capaces de generar peligro en la portería de Unai Simón. Al minuto 67, Pedro Porro puso el segundo en el marcador con un remate de cabeza después de un gran servicio de Alex Baena.

Cuando parecía que todo terminaría así, en la recta final del partido, al minuto 88, Oyarzabal recibió un pase filtrado de Marc Cucurella y simplemente definió ante la salida del arquero austriaco para sentenciar la goleada.

Lamine Yamal, Stefan Posch / Soccrates Images

De esta manera, la selección española eliminó de forma contundente a Austria y dio un golpe de autoridad en el torneo. Ahora, los actuales campeones de Europa buscarán el pase a los cuartos de final ante Portugal o Croacia.

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