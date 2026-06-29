Francia vs Suecia EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Francia y Suecia se miden en los dieciseisavos de final en el estadio donde se jugará la final el próximo 19 de julio. Los galos están en su búsqueda de su tercera final consecutiva.

Ousmane Dembélé / Marc Atkins Ampliar

¿Cómo llega Francia a los dieciseisavos de final?

Los dirigidos por Didier Deschamps quedaron invictos en el Grupo I, junto con Alemania y Países Bajos, fueron los mejores ataques de la fase de grupos con 10 goles.

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En su debut en el Mundial, Francia venció 3 por 1 a Senegal don doblete de Kylian Mbappé que en ese juego se convirtió en el máximo anotador en la historia de la Selección Francesa. Contra Irak, otra vez el delantero del Real Madrid anotó dos goles, el otro fue de Ousmane Dembélé.

En su último juego ante Noruega, el extremo del PSG se lució con un hat-trick en el primer tiempo, el encuentro terminó 4 goles por 1 a favor de los franceses. Cerraron de manera perfecta su primera ronda, tres partidos, tres victorias.

Posible alineación de Francia (4-2-3-1):

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé.

Suecia / Michael Regan - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Suecia al partido ante los Galos?

Para avanzar a la siguiente ronda, los suecos tuvieron que enfrentarse a los Países Bajos, Japón y Túnez. En su debut en Monterrey ante los tunecinos, los dirigidos por Graham Potter vencieron 5 goles por 1 con doblete de Yasin Ayari, uno más de Alexander Isak, Victor Gyökeres y Mattias Svanberg.

Con el mismo resultado pero de forma inversa, Países Bajos le ganó 5 por 1 a Suecia, se fueron abajo por cuatro anotaciones, el gol de la honra fue al minuto 59 por Anthony Elanga. En su último juego, empataron contra Japón a un tanto, otra vez tuvieron que venir de atrás para igualar el marcador, otra vez el extremo del Newcastle United fue el encargado de anotar.

Posible alineación de Suecia (3-4-1-2):

Jacob Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson; Elliot Stroud, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Alexander Bernhardsson; Anthony Elanga, Alexander Isak, Victor Gyökeres.

Historial entre Francia y Suecia

El historial favorece a los franceses, se han disputado 8 partidos oficiales, en cinco, Francia ha salido victoriosa, mientras que los suecos han ganado dos y solo ha habido un empate.

Su encuentro más reciente se remonta al 2020, en la Nations League, cuando Francia venció 4 goles por 2 a Suecia con doblete de Olivier Giroud, otro de Benjamin Pavard y Kingsley Koman.

¿Qué sigue para el ganador?

El equipo que avance a los octavos de final, se enfrentará al ganador del cruce entre Alemania y Paraguay el próximo sábado 4 de julio.

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Francia vs Suecia DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER