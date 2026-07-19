El árbitro de la final del Mundial 2026 fue arrestado en 2020: la polémica que persigue a Slavko Vinčić

Slavko Vinčić dirigirá la final del Mundial 2026 entre España y Argentina; su designación revive la polémica por su arresto durante una redada en 2020.

Slavko Vinčić será el encargado de pitar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Sin embargo, además de su amplia trayectoria en el arbitraje internacional, su designación volvió a poner sobre la mesa una polémica de 2020, cuando fue detenido durante una redada en la que fueron arrestadas más de 30 personas.

Aquí en W Radio, la Casa del Mundial, hemos seguido de cerca todo lo relacionado con la Copa del Mundo, y ahora te contamos por qué ese episodio volvió a hacerse viral tras su nombramiento para el partido más importante del torneo.

¿Por qué fue arrestado Slavko Vinčić en 2020?

El árbitro esloveno fue detenido durante un operativo en el que las autoridades arrestaron a más de 30 personas como parte de una investigación relacionada con una presunta red de prostitución. El caso llamó mucho la atención porque, para ese momento, Vinčić ya era uno de los árbitros internacionales más reconocidos de Europa.

¿Qué pasó con la investigación?

Conforme avanzaron las indagatorias, las autoridades no encontraron pruebas que lo vincularan con los hechos que motivaron la redada. Por esa razón, Slavko Vinčić quedó libre de cualquier señalamiento dentro de esa investigación y pudo continuar su carrera con normalidad, manteniéndose como árbitro internacional tanto de la UEFA como de la FIFA.

TE PUEDE INTERESAR: Slavko Vinčić: por qué fue detenido en 2020 el árbitro de la final del Mundial 2026

¿Quién es Slavko Vinčić, el árbitro de la final del Mundial 2026?

La FIFA eligió al silbante esloveno para dirigir la final entre España y Argentina gracias a una trayectoria que lo coloca entre los árbitros mejor evaluados de Europa. Entre sus números y partidos más importantes destacan:

Más de 500 partidos dirigidos.

2,130 tarjetas amarillas mostradas.

69 expulsiones directas.

120 penaltis señalados.

La final de la Champions League entre Borussia Dortmund y Real Madrid en 2024.

Participación en el Mundial de Qatar 2022 y en el Mundial 2026.

Durante esta Copa del Mundo también dio de qué hablar en el partido entre México y Ecuador, donde expulsó al defensor ecuatoriano Piero Hincapié.

TE PUEDE INTERESAR: Slavko Vinčić, árbitro de la Final del Mundial 2026: el dato que ilusiona a España