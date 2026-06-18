Hans Marwitz, la voz que acompañó generaciones de Mundiales, muere a los 85 años

Hans Marwitz, "La voz de los Mundiales". (Foto: Video ministerio del deporte y Getty images).

Una despedida en vísperas de otra Copa del Mundo

A pocos días de que el balón vuelva a rodar en la Copa del Mundo de 2026, el periodismo deportivo chileno recibió una noticia que golpeó profundamente a quienes crecieron escuchando relatos de futbol cargados de emoción. Hans Marwitz, reconocido durante décadas como “La voz de los mundiales”, murió a los 85 años, poniendo fin a una trayectoria que acompañó algunos de los momentos más memorables del deporte en Chile.

La noticia fue confirmada por familiares del comunicador y rápidamente provocó mensajes de despedida de colegas, aficionados e instituciones ligadas al futbol. Entre ellas destacó el homenaje realizado por el club Universidad de Chile, que recordó al narrador como una figura esencial de la radiotelefonía chilena y agradeció la pasión con la que relató innumerables encuentros durante más de medio siglo.

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De una oportunidad inesperada a convertirse en referente

Apodado cariñosamente como “El Gringo”, Hans Marwitz comenzó su carrera en 1960, cuando apenas tenía 19 años y debió sustituir de emergencia a un relator ausente en Radio Corporación. Aquella oportunidad marcó el inicio de una extensa vida profesional dedicada al futbol y a los micrófonos.

Con el paso de los años trabajó en emisoras como Radio Nacional de Chile, Radio Cooperativa y Radio Biobío, consolidando un estilo propio que combinaba conocimiento, entusiasmo y una capacidad única para transmitir la intensidad de cada jugada.

Su llegada a la televisión ocurrió en 1989, cuando se incorporó al área deportiva de Canal 13. Desde esa plataforma participó en la cobertura de diversas ediciones de la Copa del Mundo y de la Copa América, compartiendo transmisiones con figuras emblemáticas del periodismo deportivo chileno. Sus relatos del Mundial de Francia 1998 permanecen entre los más recordados por los aficionados, especialmente los goles anotados por la selección chilena en aquella competencia.

Hans Marwitz Ampliar

Su última aparición ligada al Mundial

Aunque en sus últimos años permaneció alejado de los grandes medios de comunicación, Marwitz reapareció en 2022 durante la cobertura previa al Mundial de Qatar realizada por Canal 13.

En esa ocasión dirigió un mensaje a las nuevas generaciones de narradores, recordando la importancia de vivir cada transmisión con pasión y entrega.

“Es muy lindo trabajar en un Mundial. Háganlo con ganas, preocúpense, pero denle la emoción que el Mundial produce en los espectadores”, expresó entonces, dejando una frase que hoy adquiere un significado especial para quienes siguieron su carrera.

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Una salud deteriorada y un legado imborrable

Hasta ahora no se han revelado oficialmente las causas de su fallecimiento. Medios chilenos señalaron únicamente que atravesaba una compleja situación médica desde hace varios meses.

El velatorio se realiza en la comuna de La Florida, en Santiago de Chile, mientras que su funeral está previsto para este jueves en el cementerio Parque del Recuerdo. Más allá de las ceremonias de despedida, el nombre de Hans Marwitz permanecerá asociado a una época en la que las voces de la radio y la televisión lograban transportar a millones de aficionados hasta el corazón de cada estadio.

Con su partida se extingue una de las narraciones más reconocibles del futbol chileno, pero también queda el recuerdo de un profesional que convirtió cada Mundial en una experiencia inolvidable para varias generaciones de espectadores.