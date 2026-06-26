Francia golea a Noruega con Hat-Trick de Dembélé y avanza perfecta en la fase de grupos

La Selección de Francia terminó cerrando el pase perfecto en la fase de grupos después de derrotar cuatro goles por uno a Noruega.

Noruega vs Francia / Patrick Smith - FIFA Ampliar

Los noruegos sorprendieron desde el inicio por el hecho de no mandar como titulares a Erling Haaland que está luchando por el título de goleo con cuatro tantos. Tampoco pudieron contar con Martin Odegaard.

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Al minuto 7 Ousmane Dembélé abrió los cartones con una gran jugada por la banda de la derecha en donde se llevó a dos rivales y la mandó al poste más lejano. Esta misma dosis la repitió al 20 y al 32. Fue gracias a su velocidad y determinación a la hora de presionar en la zona alta que causó el error de los rivales noruegos.

Noruega descontó al 21 justamente después de la reanudación del 2-0 en contra. Pero los vikingos tomaron la pelota desde el mediocampo y después del pase filtrado, lo aprovechó Thelo Aasgaard y remató de cara a la portería.

Ousmane Dembele' y Mbappé / Image Photo Agency Ampliar

Para la segunda parte, Francia no bajó la intensidad en lo absoluto, todavía Oscar Bobb al 47 le cometieron una falta dentro del área que marcarían un penalti, en donde Jørgen Strand Larsen no lo pudo capitalizar ante la atajada de Mike Maignan y terminó por quedarse con el liderato del grupo I, gracias a tres victorias consecutivas.