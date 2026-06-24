Profeco revela las 4 mejores botanas para ver el Mundial 2026 sin gastar de más

El Mundial 2026 está justo entrando a la fase más emocionante del torneo. Y qué mejor que disfrutar el ambiente mundialista con unas cuantas botanas que han sido aprobadas por la Profeco, así que sigue leyendo para tener toda la información y probar cuatro de ellas que son top para la magia del futbol mundialista.

¿Cuáles son las mejores botanas según la Profeco para ver el Mundial 2026?

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por la Profeco, existen varias alternativas que pueden sustituir a las frituras tradicionales y que además son fáciles de preparar en casa.

Palomitas naturales

En primer lugar, las palomitas con poco aceite y sin exceso de mantequilla se encuentran entre las opciones favoritas de la Profeco. Éstas son consideradas como las que más rinden, son económicas y permiten disfrutar del partido sin recurrir a ultraprocesados.

Verduras con limón y chilito

Pepino, jícama, zanahoria e incluso el apio, son opciones frescas que pueden servirse en reuniones para ver el Mundial 2026. Además, son accesibles económicamente, tienen fibra y generan sensación de saciedad rápidamente.

Fruta picada

Sandía, melón, mango o piña son algunas de las frutas recomendadas para quienes buscan algo dulce sin recurrir a golosinas o postres industrializados.

Semillas y frutos secos

Cacahuates, almendras o nueces son de las elegidas por la Profeco, aunque la dependencia sugiere consumirlas en porciones moderadas debido a su gran aporte calórico.

¿Cómo califica la Profeco a los mejores productos?

La Profeco realiza análisis en los que revisa aspectos como la calidad nutrimental, la información comercial, el contenido real de los productos y la relación entre lo que prometen las marcas y lo que realmente ofrecen.

Además, la dependencia suele evaluar la cantidad de azúcares, grasas, sodio y otros componentes para orientar a los consumidores al momento de comprar alimentos y bebidas. Por ello, cuando la Profeco emite recomendaciones sobre botanas o productos de consumo frecuente, busca ofrecer alternativas que combinen calidad, valor nutrimento y precio accesible para las familias mexicanas.

¿Cuánto puedes gastar para disfrutar y ver los partidos del Mundial 2026 con las recomendaciones de la Profeco?

Una porción de palomitas hechas en casa, puede costar alrededor de 20 pesos mexicanos, meintras que una combinación de frutas o verduras para varias personas puede encontrarse entre 30 y 80 pesos, dependiendo de la temporada y la región del país.

Así que la Profeco recomienda comparar precios, revisar etiquetas y optar por alimentos frescos para disfrutar del futbol sin afectar de más el presupuesto familiar. Por lo que, además de apoyar a la Selección Mexicana y seguir cada encuentro del torneo, también será posible mantener un consumo más consciente durante la máxima fiesta del futbol.