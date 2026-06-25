Registro obligatorio de celulares cambia: ahora hay 10 fechas límite en 2026 según tu número

El registro de celulares ahora se realiza con un calendario de 10 fechas según el último dígito del número

Si todavía no registras tu línea celular con tu CURP, tienes que saber esto. Y es que ni siquiera había llegado el vencimiento del plazo original del 30 de junio cuando las autoridades anunciaron una prórroga. Lo curioso es que donde antes había una sola fecha límite, ahora hay diez. Sí, una fecha se convirtió en diez fechas distintas dependiendo del último número de tu celular.

Así que más que desaparecer el plazo, lo que hicieron fue repartirlo en un nuevo calendario escalonado que te obliga a revisar con atención cuándo te toca.

¿Cuáles son las 10 fechas límite para registrar tu celular?

El nuevo calendario quedó organizado de acuerdo con el último dígito de tu número telefónico. Si tu número termina en:

0: hasta el 15 de agosto.

1: hasta el 31 de agosto.

2: hasta el 15 de septiembre.

3: hasta el 30 de septiembre.

4: hasta el 15 de octubre.

5: hasta el 31 de octubre.

6: hasta el 15 de noviembre.

7: hasta el 30 de noviembre.

8: hasta el 15 de diciembre.

9: hasta el 31 de diciembre.

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¿Qué pasa si no registras tu celular en la fecha que te corresponde?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, una vez que concluya el plazo asignado para cada grupo, las líneas que no estén vinculadas a un titular podrían ser suspendidas.

O sea que no necesitas esperar hasta diciembre para quedarte sin línea telefónica. Si tu número termina en 0 o 1 y dejas pasar agosto, podrías quedarte sin servicio mucho antes que quienes tienen fechas posteriores.

¿Cómo hacer el registro del celular paso a paso?

El trámite se realiza con la compañía telefónica que te brinda el servicio y para hacerlo en línea debes:

Ingresar al portal oficial de tu operador.

Capturar tu número telefónico.

Subir una identificación oficial vigente.

Validar tu identidad usando la cámara del celular.

Confirmar el registro.

Si eres extranjero, también podrás realizar el proceso utilizando tu pasaporte como documento de identificación.

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¿El proceso es igual para prepago y pospago?

No exactamente, y aquí está uno de los detalles importantes. Si utilizas una línea de prepago, normalmente tendrás que hacer el registro por tu cuenta.

En cambio, si cuentas con un plan de pospago, existe la posibilidad de que la propia compañía realice el proceso automáticamente, ya que tus datos forman parte del contrato que tienes con el operador.

¿A quién aplica el registro obligatorio?

La medida alcanza prácticamente a todos los usuarios de telefonía móvil en México, como:

Usuarios de telefonía móvil.

Líneas activas de prepago.

Líneas activas de pospago.

Personas que tengan un número registrado a su nombre.

Al final, el objetivo es que cada línea celular quede vinculada con la CURP y los datos de su titular. Así que si todavía no haces el trámite, lo mejor es revisar tu fecha y no dejarlo para el último momento.

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