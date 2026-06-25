Francia vs Noruega EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Francia y Noruega se enfrentan este viernes 26 de junio en el Estadio de Boston para definir al líder del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Con ambos equipos ya clasificados a los dieciseisavos de final, el duelo tendrá como principal atractivo el choque entre Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes llegan encendidos tras marcar cuatro goles cada uno en el torneo.

Kylian Mbappé / Dan Mullan Ampliar

¿Qué se juega Francia contra Noruega en la última jornada del Grupo I?

Aunque la clasificación ya está asegurada para ambos, terminar en el primer lugar podría marcar una diferencia importante en el camino hacia las rondas eliminatorias.

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Francia lidera el grupo gracias a una mejor diferencia de goles y le basta un empate para conservar la cima. Noruega, en cambio, está obligada a ganar si quiere cerrar como líder y acceder a un cruce potencialmente más favorable en los dieciseisavos de final.

El ganador del sector enfrentará a uno de los mejores terceros clasificados del torneo, mientras que el segundo lugar se medirá al sublíder del Grupo E, posición que actualmente ocupa Costa de Marfil.

Mbappé vs Haaland: el duelo que roba los reflectores

Pocas veces un partido de fase de grupos reúne a dos delanteros tan determinantes en su mejor momento.

Kylian Mbappé ha sido la gran figura de Francia durante las dos primeras jornadas. El atacante francés marcó un doblete frente a Senegal y repitió la dosis contra Irak, alcanzando cuatro goles en el certamen y 16 anotaciones mundialistas en su carrera.

Del otro lado aparece Erling Haaland, quien también registra cuatro tantos en sus primeros dos partidos mundialistas. El goleador noruego anotó dos veces ante Irak y sumó otro doblete frente a Senegal para encaminar la histórica clasificación de su selección. La batalla entre ambas estrellas podría ser decisiva para definir quién termina como líder del grupo.

Erling Haaland / NurPhoto Ampliar

¿Cómo llega Francia al partido?

La selección dirigida por Didier Deschamps ha mostrado autoridad desde su debut en el Mundial.

Los franceses vencieron 3-1 a Senegal en la primera fecha y posteriormente derrotaron 3-0 a Irak. Además de los resultados, el equipo ha transmitido solidez defensiva y una gran capacidad ofensiva.

La buena noticia para Deschamps es que no existen reportes de lesiones importantes dentro del plantel. Aunque podría haber algunas rotaciones en el mediocampo, se espera que la base titular se mantenga para asegurar el primer puesto.

Posible alineación de Francia

Formación: 4-2-3-1

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

¿Cómo llega Noruega al duelo contra Francia?

Noruega ha sido una de las selecciones revelación del Grupo I.

Los escandinavos debutaron con una contundente victoria de 4-1 sobre Irak y después superaron 3-2 a Senegal para sellar su clasificación con una jornada de anticipación.

Curiosamente, Haaland bajó el tono de la expectativa antes del partido al reconocer que Francia es favorita para ganar el grupo e incluso pelear por el título mundial. Sin embargo, una victoria noruega representaría uno de los resultados más importantes en la historia reciente de la selección.

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Posible alineación de Noruega

Formación: 4-4-2

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes, Nusa; Sorloth, Haaland.

Lo que sigue para Francia y Noruega en el Mundial 2026

Después de este encuentro, ambos equipos disputarán los dieciseisavos de final. Francia buscará confirmar su candidatura al título asegurando el liderato del Grupo I, mientras que Noruega intentará dar el golpe y quedarse con la cima para obtener un camino más accesible en la fase de eliminación directa.

Francia vs Noruega DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER