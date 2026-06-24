¿Conoces el decálogo del buena copa?, CDMX busca promover celebraciones responsables durante los partidos de México: CIVyL

Con un consumo moderado CIVyL promueve la sana convivencia en CDMX con motivo del partido de México contra República Checa. / FG Trade Latin

Desde la Comisión para la Industria de Vinos y Licores acompañamos estas medidas que impulsa el gobierno de la Ciudad de México, llevamos muchos meses trabajando con ellos en torno al consumo responsable de alcohol y entendemos que quieran promover celebraciones seguras y crear la cultura de responsabilidad, no solo en el consumo de bebidas alcohólicas, sino cómo nos comportamos en el espacio público, afirmó la directora general de la Comisión para la industria de Vinos y Licores CIVyL, Panambí Garcés, luego de que el gobierno de la Ciudad de México determinara Ley Seca en la alcaldía Cuauhtémoc por el partido de la Selección Mexicana contra la Selección de República Checa a celebrarse esta noche.

En el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus, la directora general de CIVyL, detalló que, aunque la restricción es focalizada la medida se tomó para que “justo para que no haya bebidas alcohólicas dentro de la vialidad”; no obstante dio “sí se va a permitir en restaurantes”.

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*Consumo responsable durante las celebraciones*

Más que pensar en un impacto económico, la medida dijo “busca el impacto en el comportamiento, la mejor responsabilidad es cuando cuidamos a los que están al lado celebrando en la Ciudad y la idea es que toda la temporada de partidos sea buena para el consumo y celebración, pero también con responsabilidad”.

Recordó que desde hace meses se trabaja “El decálogo del buena copa”, diez formas para poder disfrutar las fiestas, con mejores prácticas

1.- Respeta la abstinencia

2.- Sabe cuándo parar

3.- Prever cómo regresar a casa

4.- Sabe que va una de agua por una de alcohol

5.- Prepara bebidas con la medida adecuada o sin alcohol

6.- Alternar bebidas con alimentos

7.- No necesita alcohol para mantener una buena charla

8.- No hace cosas inadecuadas, peligrosas o bochornosas

9- Está atento al consumo de las personas de su entorno

10.- Disfruta con bebidas en proporciones correctas.

Estas recomendaciones, dijo, generan cultura de la responsabilidad y no tener efectos negativos.

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*Expectativas para productores y bebidas con denominación de origen*

Ante los posibles festejos de esta noche, agregó que “hay buena expectativa y disposición” por lo que se espera que “este sea un buen año sobre todo para los productores”, pues recordó que México tienen la nominación de origen de bebidas como: Tequila, mezcal, charanda, sotol, bacanora y raicilla, bebidas emblemáticas de México y que tienen que acompañar las celebraciones de nuestro equipo.

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