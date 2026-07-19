Adiós a las leyendas: Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y otras figuras que se despiden del Mundial

El Mundial 2026 bajó el telón para futbolistas que definieron las últimas dos décadas. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modrić y Guillermo Ochoa aparecen entre los grandes nombres que pudieron disputar su última Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo / Lars Baron Ampliar

La despedida más simbólica fue la de Messi. El capitán argentino alcanzó su sexta participación mundialista, desde Alemania 2006 hasta la edición celebrada en México, Estados Unidos y Canadá. Aunque no cerró la puerta a continuar con la Albiceleste, cada partido tuvo aroma de última función para quien llevó a Argentina al título en Qatar 2022.

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Cristiano Ronaldo y Modrić cierran ciclos memorables

Cristiano Ronaldo también vivió un torneo con sabor definitivo. A sus 41 años, el portugués se convirtió en el primer futbolista varonil que marca en seis Mundiales distintos. Su eliminación dejó lágrimas, pero también una última imagen de liderazgo con Portugal.

Luka Modrić se marchó después de construir una etapa histórica para Croacia. Fue capitán del equipo que alcanzó la final en Rusia 2018 y el tercer lugar en Qatar 2022. Su visión y capacidad para controlar el mediocampo lo convirtieron en uno de los referentes de su generación.

Luka Modrić / Patrick Smith - FIFA Ampliar

Memo Ochoa y Neymar también dicen adiós

Para México, el cierre más emotivo fue el de Guillermo Ochoa. El guardameta llegó a seis convocatorias mundialistas y quedó unido para siempre a noches memorables del Tri. Su despedida representó el final de una época para la Selección Mexicana y para quienes crecieron viéndolo en la portería nacional.

Neymar también cerró su historia mundialista tras la eliminación de Brasil ante Noruega. Las lesiones condicionaron distintas etapas de su carrera, pero su talento y sus goles lo mantuvieron como la principal figura brasileña durante más de una década.

Guillermo Ochoa / Manuel Velasquez - FIFA Ampliar

El futbol abre espacio para una nueva generación

A esta lista se suman Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Son Heung-min y Sadio Mané, cuya edad hace difícil imaginarlos en la siguiente edición. Algunos continuarán con sus selecciones; otros podrían anunciar pronto su retiro internacional.

El Mundial 2026 dejó una certeza: una generación que cambió el futbol comenzó a despedirse del escenario más grande. El relevo ya está en marcha, pero sus huellas permanecerán en la memoria de la Copa del Mundo.