Francia de la mano de Kylian Mbappé goleó a Irak en el segundo duelo de fase de grupos

Francia consiguió su pase a la siguiente ronda de la Copa Mundial de futbol, después de golear 3-0 a su similar de Irak en su segundo partido de la fase de grupos del sector I. Fue un doblete de Kylian Mbappe y un tanto más de Ousmane Dembele.

Francia vs Irak Copa del Mundo FIFA 2026 Ampliar

El primer tanto llegó con una genialidad de Mbappé, que tomó la pelota por la banda de la derecha, recortó en los carriles centrales y la mandó al poste más lejano del arco que defendía Ahmed Basil.

El segundo llegó al 54, después de que Ousmane Dembele aprovechara un error en la salida del guardameta iraqui y posteriormente asistió a Kylian Mbappé para poner el segundo del encuentro y el de su cuenta personal.

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Al minuto 66’ Olise rompió el medio campo y a la altura de la media luna puso un pase filtrado para Demebele, que recepcionó y la mandó al poste más lejano para ampliar la ventaja de los franceses.

Segunda victoria consecutiva para el cuadro galo, además con los dos goles de Mbappé alcanza la cifra de 16 tantos en la historia de los mundiales y se coloca como el cuarto mejor anotador en la historia de la competencia. Ahora su último partido de Francia será contra Noruega e Irak se medirá con Senegal.