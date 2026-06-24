Harry Kane, Ghana y la brujería: quién es Nana Kwaku Bonsam y por qué se volvió viral en el Mundial 2026

Harry Kane fue uno de los nombres más comentados tras el empate 0-0 entre Ghana e Inglaterra en el Mundial 2026. Antes del partido, el sacerdote tradicional ghanés Nana Kwaku Bonsam aseguró que realizaría un ritual para frenar al goleador inglés, y tras una actuación discreta del capitán británico, las redes sociales convirtieron la historia en tendencia.

Harry Kane / Marc Atkins Ampliar

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam, el brujo que desafió a Harry Kane?

Nana Kwaku Bonsam es un sacerdote tradicional de Ghana conocido por sus declaraciones mediáticas relacionadas con el fútbol. Su nombre ha aparecido durante años en medios africanos e internacionales debido a las afirmaciones que realiza sobre supuestas intervenciones espirituales en partidos y jugadores.

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El significado de su nombre suele traducirse como “diablo del miércoles”, una identidad que él mismo ha utilizado para construir una imagen pública polémica y llamativa.

Más allá de las creencias religiosas o espirituales, Bonsam se convirtió en una figura popular por vincular sus rituales con resultados deportivos, especialmente cuando participa la selección de Ghana.

¿Qué dijo Nana Kwaku Bonsam antes del Ghana vs Inglaterra?

Días antes del encuentro del Mundial 2026, Bonsam declaró que trabajaría espiritualmente para impedir que Harry Kane marcara diferencias contra Ghana.

Según versiones difundidas en medios y redes sociales, el sacerdote aseguró que no buscaba provocar una lesión grave al delantero inglés, sino limitar su influencia dentro del partido.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron debido a la fama de Kane y al interés que generan las historias relacionadas con supersticiones durante las Copas del Mundo.

¿Cómo jugó Harry Kane contra Ghana?

La actuación de Harry Kane estuvo lejos de los estándares que suele mostrar con Inglaterra.

El delantero llegaba inspirado después de anotar dos goles en la victoria inglesa por 4-2 sobre Croacia. Sin embargo, frente a Ghana tuvo pocas oportunidades claras, participó menos de lo habitual en zonas de peligro y no logró marcar diferencia en el marcador.

Incluso desperdició una de las ocasiones más importantes del partido en los minutos finales, mientras la defensa ghanesa logró neutralizar gran parte del ataque inglés.

El empate sin goles terminó alimentando las bromas y comentarios sobre la supuesta predicción de Bonsam, aunque los análisis futbolísticos apuntan a factores mucho más terrenales: una defensa ordenada, líneas compactas y una estrategia efectiva para cerrar espacios.

🇬🇭“I am the most powerful spiritualist in the world. I am now going to release Harry Kane so that he can score in England’s next match.”



— Nana Kwaku Bonsam said as he claimed to have spiritually tied England captain Harry Kane before now “releasing” him. pic.twitter.com/YYO1fTZ6mt — we love ghana (@weloveghana042) June 24, 2026

¿El supuesto “hechizo” tuvo algo que ver con el empate?

No existe ninguna evidencia que demuestre que la brujería o algún ritual espiritual influyeron en el rendimiento de Harry Kane o en el resultado del partido.

La explicación deportiva apunta a que Ghana ejecutó un planteamiento defensivo sólido, limitó los espacios para Inglaterra y obligó a los atacantes rivales a jugar lejos del área.

Aun así, el contexto mundialista suele potenciar historias de superstición, coincidencias y leyendas que terminan captando la atención del público.

La falta de gol de Kane, combinada con las declaraciones previas de Bonsam, fue suficiente para que la historia explotara en redes sociales y se convirtiera en uno de los temas más comentados de la jornada.

¿Por qué Nana Kwaku Bonsam ya era famoso antes del Mundial 2026?

La fama internacional de Bonsam no comenzó con Harry Kane.Durante el Mundial de Brasil 2014, el sacerdote ghanés ganó notoriedad después de afirmar que tenía relación con los problemas físicos que sufría Cristiano Ronaldo antes del torneo.

Aquellas declaraciones fueron recogidas por diversos medios internacionales y ayudaron a consolidar su reputación como uno de los personajes más extravagantes vinculados al fútbol africano.

Desde entonces, cada vez que Ghana participa en una competición importante, el nombre de Bonsam suele reaparecer acompañado de nuevas predicciones o afirmaciones sobre jugadores rivales.

Cristiano Ronaldo / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

¿Qué sigue para Inglaterra y Ghana en el Mundial 2026?

Tras el empate 0-0, Inglaterra dejó escapar una oportunidad importante para afianzarse en la parte alta de su grupo y ahora necesitará recuperar contundencia ofensiva en su siguiente compromiso.

Ghana, por su parte, sumó un punto que puede resultar clave en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. Con una defensa que logró contener a Harry Kane y compañía, los africanos mantienen intactas sus aspiraciones de clasificación y buscarán aprovechar el impulso anímico en su próximo partido del Mundial 2026.

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