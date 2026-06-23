Mujeres nacidas en 1973 se jubilarán a los 55 años en 2028 por decreto de Claudia Sheinbaum

El decreto firmado por Claudia Sheinbaum abre la posibilidad de jubilación anticipada a los 55 años para mujeres nacidas en 1973 dentro del ISSSTE

Nuestra cobertura en W Radio sobre la jubilación anticipada y los cambios impulsados por el decreto de la presidenta Sheinbaum ya ha explicado las bases del nuevo esquema. Ya revisamos las reglas del sistema tradicional del ISSSTE y lo que establecen las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Pero conforme avanza el calendario, comienzan a aparecer casos muy específicos donde las nuevas reglas pueden adelantar el retiro de miles de trabajadores.

Y hay un grupo que empieza a llamar especialmente la atención. Se trata de las mujeres nacidas en 1973, quienes podrían encontrarse muy cerca de una oportunidad que hace algunos años parecía impensable. Gracias al calendario de reducción gradual de edades, para muchas de ellas el retiro podría llegar antes de lo que marcaban las reglas anteriores.

¿Por qué las mujeres nacidas en 1973 podrán jubilarse a los 55 años en 2028?

El ISSSTE cuenta con una tabla de transición que va reduciendo poco a poco la edad mínima para jubilarse dentro del régimen del Artículo Décimo Transitorio.

Actualmente, las mujeres deben cumplir una edad mínima de 56 años para acceder a este esquema. Sin embargo, el calendario oficial establece que a partir de 2028 ese requisito bajará a 55 años.

Ahí es donde entra la coincidencia que puede beneficiar a muchas trabajadoras. Las mujeres nacidas en 1973 cumplirán precisamente 55 años durante 2028, justo cuando entre en vigor la nueva edad mínima.

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¿Qué requisitos debes cumplir para acceder a este beneficio del ISSSTE?

Aquí en W Radio lo hemos explicado en distintas ocasiones. La edad es importante, pero por sí sola no basta. También debes cumplir con:

Estar dentro del régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE.

Permanecer en el esquema tradicional.

No haberte cambiado al sistema de cuentas individuales o Afore.

Contar con al menos 28 años de servicio cotizados.

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¿Qué tienes que hacer desde ahora si naciste en 1973?

Si formas parte de esta generación, lo más recomendable es empezar a revisar tu situación con tiempo y no esperar hasta el último momento. Por eso, podrías comenzar con:

Confirmar en qué régimen estás registrada.

Verificar tus años de cotización ante el ISSSTE.

Revisar que tu historial laboral esté actualizado.

Acercarte al área de recursos humanos o directamente al ISSSTE para resolver cualquier duda.

Porque aunque 2028 todavía parece lejano, para efectos de jubilación el reloj ya empezó a correr y conocer tu situación desde ahora puede evitarte más de una sorpresa cuando llegue el momento de tramitar el retiro.

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