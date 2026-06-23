Claudia Sheinbaum exige nuevas reglas de jubilación: edad de retiro cambia para trabajadores

El nuevo esquema de jubilación del ISSSTE deja a ciertos trabajadores y trabajadoras retirarse antes con pensión.

En W Radio ya te hemos explicado los cambios en las pensiones del ISSSTE, pero ahora toca aterrizarlos a lo que aplica este año. Y es que este decreto, del que hablamos aquí con frecuencia, impulsado desde el gobierno federal y respaldado por Claudia Sheinbaum, no solo ya está vigente, también redefine cómo y cuándo puedes retirarte si trabajas para el Estado.

Y para decirlo de una vez, la idea es frenar el aumento en la edad de jubilación y abrir una ruta para que puedas retirarte antes sin perder tu pensión completa.

¿Qué cambia en 2026 con el decreto de Sheinbaum sobre jubilación?

Lo que cambia en 2026 con el decreto de Sheinbaum es, justamente, la edad de retiro. Esto significa que dejó de ser fija y ahora funciona bajo un esquema escalonado.

El cambio más importante es que la edad de retiro ya no se mantiene igual para todos los años, sino que sigue un calendario progresivo. Para el periodo actual, que va de 2025 —año en que se firmó y publicó el decreto— hasta 2027, las reglas establecen:

Hombres, pueden iniciar su retiro desde los 58 años.

Mujeres, puede iniciar su retiro desde los 56 años.

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Así serán las jubilaciones en 2034

El decreto establece una lógica clara que ya te hemos contado en notas anteriores. La edad irá bajando de manera gradual mediante un requisito que se reduce un año cada tres años, hasta llegar a 2034. Para entonces se alcanzará el nivel más bajo, de 55 años para hombres y 53 años para mujeres.

¿Por qué importa?

Permite planear tu retiro con anticipación.

Beneficia a generaciones intermedias.

Da certeza sobre cuándo podrás retirarte sin penalización.

De hecho, esta modalidad de jubilación forma parte de las demandas que integrantes de la CNTE han impulsado en sus movilizaciones y por las que la ciudad ha vivido semanas complicadas. Uno de los requisitos para acceder a este esquema es pertenecer al régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE, cosa que ya no es tan sencillo obtener.

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¿Con qué sueldo te van a calcular la pensión?

Aquí es donde mucha gente se hace bolas cuando empieza a sacar cuentas para su retiro, y vale la pena dejarlo claro antes de emocionarse con cantidades que quizá no corresponden.

Aunque el decreto permite jubilarte con el 100% de la pensión bajo este esquema, eso no significa que el cálculo se haga sobre todo el dinero que entra a tu bolsillo cada quincena. En realidad, el ISSSTE toma como referencia únicamente el llamado Sueldo Básico.

¿Y eso qué significa?

Que para hacer el cálculo se consideran tu salario base registrado y las compensaciones que sí cotizan, es decir, aquellas que aparecen con retenciones en tu talón de pago. Pero quedan fuera otros conceptos que muchas veces representan una parte importante del ingreso mensual, como:

Bonos extraordinarios.

Estímulos por productividad.

Viáticos.

Prestaciones variables.

Dicho de otra manera, si una parte de lo que recibes actualmente no genera cotización ante el ISSSTE, tampoco entrará en la fórmula que determinará tu pensión, aunque hoy sí forme parte de tu ingreso habitual.

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