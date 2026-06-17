Mujeres podrán jubilarse a los 53 años: Claudia Sheinbaum elevó a decreto nueva edad de retiro

El decreto impulsado por Claudia Sheinbaum plantea una ruta para que algunas mujeres puedan jubilarse desde los 53 años en México.

Como seguro ya sabes, aquí en W Radio seguimos de cerca los cambios que impactan en los derechos laborales y en el bolsillo de millones de trabajadores. Después de revisar cómo las nuevas reglas del ISSSTE están moviendo el panorama para distintas generaciones y quiénes pueden aprovecharlas, ahora toca hablar de uno de los grupos que sale más beneficiado con esta reforma.

Y es que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación mantiene una ventaja importante para las mujeres trabajadoras del Estado, abriendo la puerta para que puedan retirarse antes que los hombres. Te contamos cómo funciona, quiénes aplican y qué necesitas cumplir para jubilarte desde los 53 años.

¿Las mujeres ya se pueden jubilar a los 53 años?

Todavía no. La reducción de la edad forma parte de un calendario gradual y, por ahora, el sistema sigue en transición. Actualmente, las trabajadoras pueden jubilarse a partir de los 56 años dentro del periodo vigente, mientras que la edad mínima irá bajando de manera escalonada cada tres años.

La meta es que para 2034 se alcance el mínimo definitivo de 53 años para mujeres, de acuerdo con la tabla de transición publicada en el Diario Oficial de la Federación.

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¿Quiénes pueden acceder a esta jubilación anticipada?

Este beneficio no aplica para todas las trabajadoras del Estado, solo pueden acceder quienes:

Sean trabajadoras del sector público

Estén afiliadas al régimen del Artículo Décimo Transitorio

Permanezcan dentro del sistema tradicional de pensión por reparto

Quedan fuera automáticamente:

Personas que cotizan mediante Afore o cuentas individuales

Trabajadoras incorporadas a esquemas más recientes del ISSSTE

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¿Qué requisitos debes cumplir para jubilarte antes?

Para acceder al beneficio debes cumplir dos condiciones al mismo tiempo.

Por un lado, alcanzar la edad mínima que corresponda según el año en que solicites tu retiro y, por otro, acreditar al menos 28 años de servicio y cotización dentro del sector público.

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¿Por qué se redujo la edad de jubilación?

El decreto incorpora un criterio de equidad laboral que busca reconocer distintas condiciones que enfrentan las mujeres durante su vida laboral.

Entre los factores que considera están:

La doble jornada entre trabajo y cuidados familiares

El desgaste acumulado después de años de servicio público

La necesidad de generar condiciones de retiro más justas

Además, el esquema mantiene una diferencia permanente respecto a los hombres, quienes deberán cumplir una edad mínima dos años mayor para acceder al mismo beneficio.

En pocas palabras, se trata de una de las ventajas más relevantes dentro de los cambios recientes al ISSSTE, aunque solo podrá aprovecharse si se cumplen exactamente las condiciones que marca el régimen Décimo Transitorio.

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