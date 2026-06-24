Sudáfrica vs Corea del Sur EN VIVO: previa, y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

La selección sudafricana ocupa la última posición del Grupo A, pero todavía mantiene posibilidades matemáticas de clasificar en el Mundial 2026.

Sudáfrica gol vs Chequia / Michael Regan - FIFA Ampliar

Su debut terminó con una derrota por 2-0 frente a México, un resultado que complicó desde temprano sus opciones. Sin embargo, el equipo reaccionó en la segunda fecha al rescatar un empate 1-1 ante República Checa.

Teboho Mokoena fue el héroe de los Bafana Bafana al convertir desde el punto penal en los minutos finales para mantener vivo el sueño mundialista. Más allá del resultado, el cuerpo técnico destacó la actitud mostrada por el equipo ante un rival físicamente superior.

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El entrenador Hugo Broos se mostró satisfecho con el rendimiento colectivo y confía en que su equipo pueda repetir la intensidad mostrada en la jornada anterior para buscar una victoria obligatoria.

Sudáfrica sabe que un triunfo podría abrirle las puertas de la siguiente ronda, ya sea como segundo lugar del grupo o como uno de los mejores terceros del torneo.

¿Cómo llega Corea del Sur?

Corea del Sur afronta la última jornada en una posición más favorable. Los asiáticos suman tres puntos tras ganar en la primera fecha y caer posteriormente frente a México.

Son Heung-Min con Corea del Sur / Catherine Ivill - AMA Ampliar

La derrota ante el conjunto mexicano frenó el impulso con el que habían iniciado el torneo, aunque el equipo mantiene el control de su destino. Una victoria les garantizaría la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que un empate podría ser suficiente dependiendo de lo que ocurra en el otro encuentro del sector.

El seleccionador surcoreano destacó la capacidad de sus jugadores para mantener la calma pese al resultado adverso frente a México y aseguró que el grupo está concentrado en corregir detalles para el duelo definitivo.

La principal fortaleza del conjunto asiático sigue siendo la calidad de futbolistas como Son Heung-min, Lee Kang-in y Hwang In-beom, quienes aportan experiencia y creatividad en los momentos de mayor presión.

¿Qué necesita cada selección para clasificar?

Corea del Sur tiene el panorama más favorable. Una victoria le asegura el pase a los dieciseisavos de final sin depender de otros resultados. Incluso un empate podría alcanzarle dependiendo de lo que suceda en el otro encuentro del grupo.

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Para Sudáfrica, el escenario es más exigente. Necesita sumar los tres puntos y esperar que la combinación de resultados le permita avanzar como segundo lugar o colarse entre los mejores terceros.

Lo que sigue

El ganador de este partido llegará con opciones reales de disputar los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Corea del Sur busca confirmar su presencia en la fase eliminatoria, mientras que Sudáfrica intentará completar una remontada inesperada en la última jornada. Con tanto en juego, Monterrey será escenario de una de las definiciones más atractivas del Grupo A.

Sudáfrica vs Corea del Sur DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: miércoles 24 de junio

HORA: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Monterrey

TV: ViX Premium