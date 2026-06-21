Japón aplasta a un Túnez ya eliminado en el partido 1000 en Mundiales

Se celebró el partido 1000 de la Copa del Mundo en Monterrey y fue una noche histórica. Japón derrotó a Túnez por marcador de 4 tantos a 0 en el Estadio Monterrey en un partido que quedará grabado en los libros de historia, pues se llegó a los 4 dígitos en la competencia.

Tunisia vs Japan Group F FIFA World Cup 2026 / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

Desde los primeros minutos, los japoneses dejaban claras sus intenciones de ir al frente y con un autogol consiguieron mover las redes. Al minuto 31, Ueda logró poner el segundo para Japón, con lo que tomaban una ventaja importante antes de irse al descanso.

Para la segunda mitad la tónica fue la misma, pues los japoneses dominaban sin complicaciones a una selección de Túnez que estaba estrenando técnico.

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Al minuto 69, Ito puso el tercero para conseguir la goleada, misma que se sentenció con un golazo de cabeza de Ueda, quien firmó su doblete en el partido.

Cabe señalar que con la goleada de Holanda a Suecia, Japón no logró tomar el primer lugar, aunque dejaron una exhibición para enmarcar en el partido 1000 de la Copa del Mundo, venciendo por 4-0 a Túnez.