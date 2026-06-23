Portugal consigue su primera victoria y Cristiano Ronaldo rompe otro récord

Portugal y Uzbekistán se enfrentaron en la jornada 2 del Grupo K del Mundial, en un partido disputado en el Estadio Houston, donde los portugueses fueron ampliamente superiores a los uzbekos de principio a fin.

Portugal vs Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 / Maja Hitij - FIFA Ampliar

La primera mitad inició con intensidad y, al minuto 6, se rompió otra marca histórica. Tras un centro, Cristiano Ronaldo conectó una volea para marcar el 1-0 y convertirse en el único futbolista en anotar en seis mundiales consecutivos.

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Apenas diez minutos después, Nuno Mendes cobró un tiro libre desde los linderos del área y colocó el balón junto al poste; con cierta complicidad del guardameta llegó el 2-0.

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Al minuto 39, en un contragolpe, Bruno Fernandes filtró un pase para que Cristiano quedara mano a mano con el arquero y definiera cruzado para marcar su doblete y el 3-0. Así concluyó la primera mitad, con Portugal dominando cómodamente el encuentro.

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En la segunda mitad, Portugal mantuvo el dominio de principio a fin. Al minuto 60, tras la insistencia del conjunto portugués y una serie de rebotes, el arquero no reaccionó a tiempo y el balón terminó ingresando a su propia portería para marcar un autogol.

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Portugal nunca perdió el control del encuentro y, apenas tres minutos antes del final, Rafael Leão anotó el 5-0 al definir un balón que quedó en la frontal del área tras un rebote defensivo. Con este resultado, Portugal consiguió su primera victoria en este Mundial.