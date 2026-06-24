Escocia vs Brasil EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Por un lado, la selección brasileña goleó 3 por 0 al combinado de Haití con grandes actuaciones de Vinicius Junior y Matheus Cunha. Sin embargo, la mala noticia fue la lesión muscular de Raphinha, quien muy probablemente se perderá lo que resta de la justa mundialista. A pesar de la sensible baja, Carlo Ancelotti cuenta con futbolistas de mucha calidad para suplir a la estrella del Barcelona y asegurar el pase a la siguiente fase como primero de grupo.

Vinicius / Shaun Botterill - FIFA Ampliar

Del otro lado, la selección de Escocia perdió contra Marruecos y ahora mismo es tercero de la tabla, por lo que deberá superar a Brasil para clasificar en una mejor posición. En caso de perder, los escoceses deberán esperar hasta que finalice la fase de grupos para saber si clasifican como uno de los mejores terceros lugares.

La Selección Escocesa agradeciendo a la afición / Visionhaus Ampliar

Posibles alineaciones de Escocia y Brasil

Escocia

Steve Clarke cambió de parado táctico en el partido ante Marruecos, ya que contra Haití uso dos delanteros, mientras que contra los marroquíes solo puso a un jugador en ataque, con la intención de tener más gente en mediocampo y retener el balón.

Alineación probable (4-4-1-1):

Angus Gunn; Nathan Patterson, Jack Hendry, Grant Hanley, Andrew Robertson; John McGinn, Lewis Ferguson, Ryan Christie, Ben Doak; Scoot McTominay; Che Adams.

Brasil

Carlo Ancelotti está obligado a ganar y con la baja de Raphinha, tendrá que mover su once inicial, también según reportes, Neymar podría ver minutos ante Escocia para que entre en ritmo para los siguiente encuentros.

Alineación probable (4-2-3-1):

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius, Matheus Cunha.

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Escocia vs Brasil DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER