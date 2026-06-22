El Mayo ya confesó en EE. UU. sobornos a políticos, pero aún no es testigo

El fundador y exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada ya declaró y confesó ante fiscales estadunidenses y ante la Corte del juez Brian Cogan que hasta antes de ser capturado coordinó el pago de sobornos a políticos y funcionarios corruptos a cambio de obtener facilidades.

Sin embargo, el capo mexicano no ha pactado, al menos hasta ahora, convertirse en testigo colaborador del Departamento de Justicia para sacar adelante otros procesos en contra de los funcionarios corruptos.

Desde agosto de 2024 Zambada se encuentra detenido y recluido en la cárcel metropolitana de Brooklyn luego de que, como él narró en una carta hecha pública por su abogado, fuera secuestrado por uno de los hijos de su exsocio el Chapo Guzmán (Joaquín Guzmán López) en Sinaloa.

Reforma publicó el domingo pasado que, de acuerdo con lo narrado por el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en un libro próximo a publicarse con sus memorias, tras la captura de Zambada el entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, expresó temor sobre la información que pudiera revelar el capo a los fiscales americanos.

Hasta ahora, la secuencia del proceso llevado a cabo ante los tribunales de Nueva York ha demostrado que el escenario, supuestamente temido por el expresidente, puede materializarse en el mediano plazo.

TE PUEDE INTERESAR: Omar García Harfuch explica por qué liberaron a hija de ‘El Mayo’ Zambada

¿Qué ha sucedido?

A lo largo de 2025 la defensa de Zambada García y los fiscales entablaron un diálogo con el objetivo de evitar un juicio en contra del capo que, con alta probabilidad, podría derivar en una sentencia de por vida en una prisión de súper máxima seguridad. Un escenario que ya ocurrió en casos como el de El Chapo Guzmán y Genaro García Luna.

El 18 de agosto de 2025, un año después de su captura, los fiscales anunciaron que habían alcanzado con Zambada un acuerdo para que este se declarara culpable, luego de que en las entrevistas previas con ellos reconoció su responsabilidad en los cargos graves que se le imputaban, incluido el pago de sobornos a funcionarios mexicanos.

🚨 MAYO, SOBORNOS Y JUNIO



El dato no es que El Mayo ya confesó haber pagado sobornos a políticos, policías y mandos militares mexicanos. Ese dato ya quedó asentado ante la Corte de EEUU.



La noticia es otra: todavía no es testigo colaborador.#Expedientes de @arturoangel20 en… pic.twitter.com/tAJq5F8CVT — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) June 22, 2026

Una semana después el capo compareció en audiencia ante el juez Brian Cogan y ahí leyó una declaración de culpabilidad, ya pactada con los fiscales, en la que no solo admitió su liderazgo del Cártel y la comisión de hechos violentos y asesinatos, sino también la corrupción que coordinó hasta el momento de su captura, es decir, hasta 2024.

“Durante todo este tiempo recurrí también a la corrupción en México. Pagué sobornos a policías, mandos militares y políticos. Lo hice desde el principio y seguí haciendo todos los años hasta que fui capturado”. — Ismael "El Mayo" Zambada, fundador y exlíder del Cártel de Sinaloa

A diferencia de lo sucedido con Ovidio y Joaquín Guzmán López, el trato que Zambada cerró con los fiscales no incluyó alguna cláusula de colaboración ni algún compromiso de Zambada como testigo colaborador a cambio de algún beneficio en cuanto a términos de condena.

Al terminar de esa audiencia el abogado Frank Pérez, defensor de Zambada, confirmó que su cliente no había pactado ninguna colaboración ni convertirse en testigo, aunque sí buscaba con su acuerdo de culpabilidad una posible asistencia de las autoridades para relajar as condiciones de encarcelamiento.

No obstante, autoridades consultadas por este medio indicaron que la asistencia del capo como testigo no está descartada, y que ello puede ocurrir incluso después de que haya sido sentenciado.

Fechas clave

Luego de varias posposiciones el juez Brian Cogan ha fijado el 20 de julio próximo como la fecha en la cual estará dictando la sentencia a Zambada García. Una sentencia que, según lo declarado por el propio Departamento de Justicia, será de al menos una cadena perpetua.

Previamente, el juez ha establecido que antes del 6 de julio la defensa debe entregar su análisis respecto a los factores que sirvan para mitigar la gravedad de la condena que se impondrá al capo y la estimación de lo que consideran es una sanción pertinente. A su vez, los fiscales deberán responder a más tardar el 13 de julio con su propia propuesta.

Una vez que Zambada García sea sentenciado es altamente probable que se le traslade hacia otro centro penitenciario para el cumplimiento de su condena definitiva.

Síguenos en Google News y encuentra más información