Brasil sufrió y sacó empate ante Marruecos en el primer partido del Estadio New Yersey
Los cariocas rescataron un solo punto ante los marroquíes en el Grupo C del Mundial 2026.
Los 5 veces campeones del Mundo hicieron su debut en el evento enfrentándose a Marruecos. El partido se llevó a cabo en el estadio Nueva York, Nueva Jersey, sede qué será de la gran final del mundial
Desde los primeros minutos, el partido era interesante, ya que Marruecos tomaba la iniciativa presionaban, alto y generaban jugadas de peligro. La insistencia rindió frutos para ellos, pues lograron mover el marcador, luego de una mala salida de Alisson y un golazo, donde lo techaron.
Sin embargo, Brasil no se quería quedar atrás y Vinícius Jr logró poner el tanto del empate luego de un recorte dentro del área y un disparo venciendo la portería de Bono. El segundo tiempo bajó en cuanto a la intensidad, pues Marruecos priorizaba el tema de defensivo, y Brasil no encontraba la contundencia
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De esta manera, las redes no se volvieron a mover y Brasil y Marruecos, igualaron a un gol en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la copa del mundo.