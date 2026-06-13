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Brasil sufrió y sacó empate ante Marruecos en el primer partido del Estadio New Yersey

Los cariocas rescataron un solo punto ante los marroquíes en el Grupo C del Mundial 2026.

Brazil vs Morocco World Cup 2026

Brazil vs Morocco World Cup 2026 / Soccrates Images

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Los 5 veces campeones del Mundo hicieron su debut en el evento enfrentándose a Marruecos. El partido se llevó a cabo en el estadio Nueva York, Nueva Jersey, sede qué será de la gran final del mundial

Mundial 2026

Marruecos gol a favor vs Brasil / Daniela Porcelli

Desde los primeros minutos, el partido era interesante, ya que Marruecos tomaba la iniciativa presionaban, alto y generaban jugadas de peligro. La insistencia rindió frutos para ellos, pues lograron mover el marcador, luego de una mala salida de Alisson y un golazo, donde lo techaron.

Sin embargo, Brasil no se quería quedar atrás y Vinícius Jr logró poner el tanto del empate luego de un recorte dentro del área y un disparo venciendo la portería de Bono. El segundo tiempo bajó en cuanto a la intensidad, pues Marruecos priorizaba el tema de defensivo, y Brasil no encontraba la contundencia

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De esta manera, las redes no se volvieron a mover y Brasil y Marruecos, igualaron a un gol en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la copa del mundo.

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