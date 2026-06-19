Adiós a las canas en la oficina: Sheinbaum decretó que hombres podrán jubilarse a los 55 en 2034

El decreto impulsado en esta administración establece que algunos trabajadores del ISSSTE podrán jubilarse desde los 55 años a partir de 2034.

Ya no todos van a tener que esperar hasta los 60 o 65 años para retirarse del servicio público. En W Radio le hemos seguido la pista de cerca a todo lo que pasa en las ventanillas del ISSSTE, desmenuzando el tema de las pensiones y explicando quiénes ya están formados para salir antes. Pero si volteamos a ver lo que viene más adelante y que ya quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación, hay una fecha que llama especialmente la atención de muchos trabajadores hombres del Estado. La posibilidad de no pasar toda una vida detrás de un escritorio para garantizar el retiro ya tiene ruta marcada gracias al esquema que ha dejado firmado por decreto la administración federal de Sheinbaum.

¿Cómo funcionará la jubilación a los 55 años en 2034?

El cambio no va a ocurrir de un día para otro. Se trata de un esquema gradual que va bajando la edad mínima de retiro un año cada tres años, hasta llegar a su punto más bajo en 2034.

A partir de entonces, la edad quedará fija en 55 años para los hombres que se encuentren dentro del régimen tradicional del ISSSTE. La idea es darle la vuelta a una tendencia que durante años fue al revés, donde cada vez se exigía trabajar más tiempo antes de poder retirarse.

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¿Quiénes sí pueden jubilarse a los 55 años?

Podrán acceder quienes:

Estén afiliados al ISSSTE bajo el Artículo Décimo Transitorio

Permanezcan en el esquema de reparto solidario

No se hayan cambiado al sistema de Cuentas Individuales (Afore)

Si en algún momento optaste por los bonos de pensión o te cambiaste al esquema de cuentas individuales, este beneficio ya no te corresponde.

¿Cuáles son los requisitos para lograr el retiro anticipado?

El ISSSTE también pide cumplir con una trayectoria laboral completa dentro del sistema tradicional, es decir, contar con al menos 30 años de servicio cotizados.

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¿Por qué este cambio beneficia a los trabajadores?

Más allá de los trámites, el decreto permite que quienes comenzaron a trabajar desde jóvenes:

Eviten el desgaste físico de seguir laborando hasta edades más avanzadas

Disfruten más años de retiro efectivo

Accedan antes a una pensión bajo reglas claras y definidas

Dicho de otra forma, es una medida que reconoce y recompensa los años de servicio y la permanencia de quienes han hecho carrera dentro del sector público.

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