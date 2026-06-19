Brasil consigue sus primeros tres puntos al ganarle a una débil Haití

Brasil y Haití se enfrentaron en la segunda jornada del Grupo C, en un encuentro en el que la selección dirigida por Carlo Ancelotti mostró un gran nivel durante la primera mitad y administró la ventaja en el complemento para quedarse con una cómoda victoria.

Brazil vs Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

El conjunto brasileño tomó el control del partido desde el inicio y logró reflejar su dominio en el marcador al minuto 23. Tras un disparo de Vinicius Jr. que fue rechazado por el arquero, Matheus Cunha apareció atento al rebote para empujar el balón al fondo de las redes y abrir el marcador.

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Apenas unos minutos más tarde, Haití perdió el balón en la salida y, después de una asistencia de Vinicius, el propio Cunha definió con precisión para firmar su doblete y aumentar la ventaja a 2-0.

Brazil vs Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 / Hannah Peters - FIFA Ampliar

Cuando el primer tiempo estaba por terminar, al minuto 45+3, Lucas Paquetá filtró un gran pase para Vinicius Jr., quien quedó mano a mano frente al guardameta Placide y definió con un disparo cruzado para colocar el 3-0 antes del descanso. En la segunda mitad, Brasil bajó el ritmo y generó pocas oportunidades de peligro. La ocasión más clara fue para Haití al minuto 62, cuando un potente remate de cabeza estuvo cerca de convertirse en gol, pero Alisson alcanzó a desviar el balón, que terminó estrellándose en el poste.

Brazil vs Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 / Shaun Botterill - FIFA Ampliar

Más adelante, Endrick llegó a marcar, aunque su anotación fue invalidada por fuera de lugar. Sin mayores emociones en los minutos finales, el encuentro concluyó con una contundente victoria de Brasil por 3-0.