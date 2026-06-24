¿Va a llover a la hora que juega México contra Chequia? Pronóstico del clima para hoy 24 de junio

La Selección Mexicana disputa este miércoles 24 de junio su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Chequia en el Estadio Ciudad de México. El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y miles de aficionados se preguntan si la lluvia podría afectar el desarrollo del partido o su llegada al inmueble.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este miércoles se esperan condiciones de cielo nublado, chubascos y lluvias en la Ciudad de México y el Valle de México, con posibilidad de descargas eléctricas durante la tarde y noche.

Además, diversos reportes meteorológicos señalan que el ambiente será fresco por la mañana y templado durante la tarde, con temperaturas máximas de entre 22 y 24 grados Celsius en la capital del país.

¿Lloverá durante el partido México vs Chequia?

Aunque no existe certeza absoluta sobre la intensidad de la lluvia al momento exacto del silbatazo inicial, los pronósticos coinciden en que existe una alta probabilidad de lluvias y chubascos durante la tarde y parte de la noche en la Ciudad de México. Algunos análisis incluso advierten que el encuentro podría disputarse bajo condiciones de lluvia ligera o intermitente.

Las autoridades recomiendan a los aficionados acudir preparados con impermeable o ropa adecuada para lluvia, ya que el periodo comprendido entre las 18:00 y las 22:00 horas coincide con el horario de mayor probabilidad de precipitaciones en la capital durante esta temporada.

Pronóstico del clima para el Estadio Ciudad de México hoy

El partido entre México y Chequia corresponde a la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre llega invicto tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur, por lo que buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto frente al conjunto europeo.

Además del operativo especial de seguridad y movilidad implementado por las autoridades capitalinas, también se habilitaron pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad para quienes no asistirán al estadio. El Sistema de Transporte Colectivo Metro extenderá su servicio durante la noche para facilitar el regreso de los aficionados.

Por ahora, todo indica que el México vs Chequia sí podría jugarse con lluvia, aunque las condiciones meteorológicas no representan un riesgo para la realización del encuentro. La recomendación principal es mantenerse atento a los avisos oficiales del SMN y Conagua durante las horas previas al partido.