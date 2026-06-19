Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO: ¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el partido del Mundial 2026?

Actividad en el grupo E de la Copa Mundial de 2026, la selección de Alemania recibe a su similar de Costa de Marfil en la cancha del Estadio de Toronto; en su duelo correspondiente a la jornada dos de la fase de grupos.

Alemania Kai Havertz gol / Icon Sportswire Ampliar

Los germanos vienen de golear siete tantos por uno a Curazao, con la participación de Schlotterbeck, Jamal Musiala, Brown, Deniz Undav y un doblete de Kai Havertz. Otro dato interesante de este partido es que contarón en el arco con Manuel Neuer. Guardameta campeón del mundo en Brasil 2014.

Mientras que Costa de Marfil sorprendió con su triunfo en los últimos minutos contra su similar de Ecuador, gracias a un tanto de Diallo.

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La selección que gane este partido se quedará con el primer lugar del sector E y prácticamente estarían asegurando su boleto a la siguiente ronda. El único antecedente entre ambos equipos se dió en un compromiso amistoso el 18 de noviembre de 2009, en donde terminaron empatando por dos goles.

Manuel Neuer / Alexander Hassenstein Ampliar

Cabe destacar que Alemania tiene dos mundiales de manera consecutiva en donde no puede avanzar de la fase de grupos y con este triunfo cortarían una mala racha. Es Alemania contra Costa de Marfil y lo vives a través de W Deportes.

Alemania vs Costa de Marfil DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER