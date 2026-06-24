Marruecos vs Haiti EN VIVO: previa, y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Marruecos se ve las caras ante Haití por el Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el último duelo de la fase de grupos dentro del Estadio de Atlanta.

Marruecos Mundial 2026 / Jean Catuffe Ampliar

Marruecos llega en buen momento, empató 1-1 ante Brasil y venció 1-0 a Escocia con un gol tempranero del mismo Saibari. Los Leones del Atlas están prácticamente clasificados a dieciseisavos; un empate les bastaría, aunque buscarán la victoria para asegurar el primer o segundo puesto y evitar un cruce complicado, por lo que querrán dominar desde el inicio y abrir el marcador temprano para evitar sorpresas.

Por su parte, Haití perdió 0-1 contra Escocia y 0-3 ante Brasil. Es su segunda participación en un Mundial, después de 1974, aunque dichos resultados le mantienen apartado del torneo veraniego, por lo que jugarán con orgullo y sin presión.

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Quédate a vivir la pasión de la fase de grupos por la Copa Mundial de la FIFA 2026, Marruecos vs Haití, en vivo y exclusiva a través de Cadena W.

Haití vs Marruecos DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: miércoles 24 de junio

HORA: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio de Atlanta

TV: ViX Premium