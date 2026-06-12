Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan HOY? Fecha, horario y cómo verlos en vivo

Mx - Qué partidos se juegan el 12 de junio por el Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó el pasado jueves 11 de junio y debido a esto, tendremos casi 40 días de futbol sin parar. Así que si quieres saber qué partidos se juegan hoy 12 de junio de 2026, te dejamos todos los detalles para que lo veas sin problema alguno.

¿Qué partidos se juegan hoy 12 de junio 2026 en el Mundial 2026?

La espera ha terminado y se da comienzo al Mundial 2026, el torneo de futbol más importante del mundo que se realiza cada cuatro años. Con él, miles de aficionados y de aficionadas no quieren perderse la Copa del Mundo 2026, así que, las selecciones que juegan hoy viernes 12 de junio de 2026 son:

Canadá vs. Bosnia

Estados Unidos vs. Paraguay

Así que vive el Mundial 2026 sin perderte ningún detalle sobre lo que puede pasar en los partidos y revisa qué selección puede posicionarse para ser campeón del mundo del futbol.

¿A qué hora se juegan los partidos del Mundial el 12 de junio 2026?

Para que no se te pase, los partidos correspondientes al 12 de junio de 2026 por el Mundial se juegan en Canadá y Estados Unidos, por lo que tendrás que estar al pendiente en las siguientes horas:

Canadá vs. Bosnia: 1PM hora de México

Estados Unidos vs. Paraguay: 7PM hora de México

Tanto Canadá y Estados Unidos, son las selecciones sede que marcan el inicio del Mundial 2026 en el segundo día, por lo que su inauguración también será inigualable al ser el primer Mundial en tener tres sedes en un solo continente.

¿Cómo ver o escuchar los partidos del Mundial 2026?

Esta respuesta es muy sencilla pues el Mundial 2026 tendrá diversas emisiones oficiales para que nadie se pierda toda la magia del futbol. Por lo que tienes que considerar:

Mundial 2026 por tv: Existen diversos canales de tv pública que lo transmitirán como Azteca

Mundial 2026 por pago: Canales como VIX tienen un plan con costo por el que puedes ver todos los partidos

Mundial 2026 por radio: Radiópolis, es la emisora oficial del gran evento deportivo, por lo que podrás escucharlo a través de W Radio en el 96.9FM y W Deportes 730AM, los 104 partidos que son oficiales

Así que ya tienes varias opciones para no perderte nada sobre el Mundial 2026 y estar con todos los detalles sobre el evento del año.