Suiza vs Canadá EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Por un lado, la escuadra canadiense llega como líder de grupo y viene de pasarle por encima 6 goles a 0 a Qatar. Sin embargo, los dirigidos por Jesse Marsch sufrieron la dura baja de Ismael Koné por una grave lesión y se perderá el resto del torneo. A pesar de esta situación, Jonathan David consiguió un triplete y está encendido en la ofensiva de la hoja de maple.

Jonathan David celebrando / Emma Ottosen/ISI Photos Ampliar

Del otro lado, la selección de Suiza derrotó 4 por 1 a Bosnia y llega como segundo lugar de grupo, por lo que tiene la obligación de vencer a los anfitriones para clasificar en la primera posición del sector.

Suiza festejando el gol de Manzambi / Alex Livesey - FIFA Ampliar

Posibles alineaciones de Suiza y Canadá

Suiza

Murat Yakin ha usado los mismos 10 hombres en los dos juegos anteriores, el único movimiento fue la sustitución de Ruben Vargas por Fabian Rieder, por lo que el parado táctico fue diferente, en el partido ante Qatar, uso un 4-3-3, mientras que en la victoria ante Bosnia Herzegovina, cambió a un 4-3-1-2.

Alineación probable (4-2-3-1):

Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi; Dan Ndoye, Ruben Vargas, Breel Embolo.

Canadá

Jesse Marsch no ha cambiado de formación en sus dos encuentros, ha usado la misma alineación con cuatro defensas, cuatro mediocampistas y dos delanteros, aunque si hizo una sustitución, Liam Millar fue titular en el juego inaugural, pero para el encuentro ante Qatar, Ali Ahmed inició en el once titular.

Alineación probable (4-4-2):

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan-Dylan Saliba, Stephen Eustáquio, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin.

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Suiza vs Canadá DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER