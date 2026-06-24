Inglaterra asumió un empate con sabor a derrota frente a Ghana

La selección de Inglaterra igualó sin anotaciones contra el equipo de Ghana y con ello se van empatados en la parte alta del sector L con cuatro puntos, en el Mundial 2026.

Inglaterra Copa del Mundo FIFA 2026 / Jean Catuffe Ampliar

En los primeros minutos los ingleses empezaron esperando atrás a los ghaneses. Recuperaron la posición de la pelota y tocaban de manera constante pero no pudieron penetrar a la defensa africana.

Al minuto ocho comenzó a llover en el Estadio de Boston, mientras que Inglaterra seguía con la posición de la pelota. La única arma de Ghana fueron los contragolpes y la velocidad entre Semenyo e Iñaki Williams.

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Al 14 Declan Rice disparó de larga distancia en una falta directa pero se iba por encima de la portería de Ghana. Al 21 Jordan Ayew tuvo un choque con James y el jugador Ghanes tuvo que salir para que las asistencias le pusieran un vendaje especial y detener el sangrado.

Al 37 Reece James manda un centro al área que es rematado por Declan Rice y se va por encima del arco pero sin idea la escuadra inglesa. Después de los 45 minutos Inglaterra contó con un par de oportunidades pero nada claro y Rice fue amonestado.

Para la segunda parte, Ghana inició un contragolpe con Senaya y remata sólido Spence. Al 68, Harry Kane tuvo una después de que Partey se equivocará en una salida, pero al final el delantero del Bayern Múnich no la aprovechó. Al final Inglaterra y Ghana empataron sin anotaciones.