Curazao vs Costa de Marfil EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Una de las selecciones que han sorprendido a propios y a extraños busca asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final con una victoria ante Curazao, Los Elefantes vencieron en el primer juego a Ecuador por la mínima, mientras que contra Alemania, se pusieron adelante en el marcador en el primer tiempo con la anotación de Franck Kessié, por lo que de ganar o empatar, su participación en la siguiente ronda es muy probable.

Costa de Marfil antes del inicio del juego ante Alemania / Maciek Gudrymowicz/ISI Photos Ampliar

Por el otro lado, Curazao obtuvo su primer punto en su historia en la Copa del Mundo con el empate o ceros goles contra Ecuador, después de recibir siete goles de los alemanes, el guardameta Eloy Room, tuvo su partido de redención con 15 remates salvados. Aunque luce complicada su clasificación, todavía es posible, ya que cuentan con las mismas unidades que República Checa, República Democrática del Congo, Ecuador, Bosnia Herzegovina y Senegal, por lo que de ganar, podrían colarse en la lista de mejores terceros o con la combinación de resultados, quedar segundo en el grupo.

La Selección de Curazao después de conseguir su primer punto / Bradley Collyer - PA Images Ampliar

Posibles alineaciones de Curazao y Costa de Marfil

Curazao

Dick Advocaat encontró su alineación con cinco defensas , cuatro mediocampistas y un solo centro delantero, aunque sufrieron y apenas tuvieron el 25% de posesión, al menos no recibieron gol, por lo que es posible que tenga la misma táctica de defender y salir a contragolpe buscando su primer gol en una Copa del Mundo.

Alineación probable (5-4-1):

Eloy Room; Joshua Brenet, Juriën Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Tahith Chong; Jürgen Locadia.

Costa de Marfil

Emerse Fae movió su once inicial en el juego ante Alemania, en vez de tener dos delanteros, solo jugó Ange-Yoan Bonny, además de que puso al jugador de Manchester United, Amad Diallo y con Sangare como contención, Kessié estuvo más adelantado y logró marcar ante Alemania.

Alineación probable (4-1-4-1):

Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangare, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Yan Diomande, Amad Diallo; Ange-Yoan Bonny.

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Curazao vs Costa de Marfil DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER