¡Toma previsiones! El Metro de la CDMX cambia su horario nocturno por la fiesta mundialista

Con el objetivo de garantizar el traslado seguro de miles de aficionados, el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México informó que mañana miércoles 24 de junio extenderá su horario de servicio una hora más en las Líneas 1, 2 y 3, concluyendo operaciones a las 01:00 horas del jueves.

Lo anterior, explicó la dependencia, en apoyo a la movilidad de asistentes al partido de futbol que se realizará en el Estadio Ciudad de México, así como a quienes acudan al Ángel de la Independencia, después del encuentro mundialista.

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¿Hasta qué hora operará el Metro CDMX?

Las últimas corridas de los trenes saldrán de sus respectivas terminales alrededor de las 00:30 horas, por lo que “se solicita a los usuarios tomar en cuenta este aviso para programar sus viajes”.

En apoyo a la movilidad de las y los asistentes al partido de fútbol, este miércoles 24 de junio, el Metro ampliará el horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 hasta la 1:00 am. Toma previsiones, las últimas corridas de los trenes saldrán a las 00:30 horas desde las terminales.… pic.twitter.com/SB5PwzJTiX — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 23, 2026

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¿Qué recomendaciones emitió el Metro para los usuarios?

En un comunicado el Metro hizo un llamado a los aficionados al público a acatar las medidas de seguridad y hacer un uso adecuado de las instalaciones.

Por ejemplo, no rebasar la línea amarilla en los andenes; evitar la caída de objetos a vías y permitir el libre cierre de puertas de los trenes, con el propósito de evitar retrasos en el servicio.

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