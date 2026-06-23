¡Rey Carlos III rompe una tradición histórica! Revelarán cuánto gana y cuánto paga de impuestos

El Rey Carlos III está a punto de romper el protocolo de la monarquía británica y uno de los cambios importantes en materia de transparencia. Y es que el rey Carlos III, anunció que hará pública su declaración personal de impuestos, una decisión bastante polémica para la realeza británica. Te contamos todos los detalles para que nadie te cuente sobre este tema.

Carlos III será el primer rey británico en revelar sus impuestos

De acuerdo con información difundida por el Palacio de Buckingham, Carlos III publicará los detalles de su declaración fiscal correspondientes al ejercicio de 2024-2025. Aunque cuando era príncipe de Gales, ya había compartido información relacionada con sus contribuciones fiscales, será la primera vez que lo haga como Rey.

¿Por qué decidió hacer pública su declaración de impuestos?

El actual soberano, busca impulsar una imagen de mayor apertura en una institución que durante siglos, ha enfrentado cuestionamientos sobre el origen y manejo de algunos de sus recursos.

Con ello, la decisión tomada por el mismo Rey Carlos III, son parte de una serie de ajustes implementados desde su llegada al trono tras la muerte de la reina Isabel II. Todo con el objetivo de ofrecer confianza, claridad y accesibilidad al pueblo para que esté enterado de lo que pasa con su gobierno.

¿De dónde provienen los ingresos de la Realeza Británica?

Mucho se ha especulado sobre distintas situaciones acerca de los recursos de la Monarquía Británica, sin embargo, es distinto de las ganancias del Rey Carlos III.

En este caso, el monarca cuenta con ingresos procedentes de propiedades activas, inversiones y del Ducado de Lancaster, por lo que tiene una cartera de bienes y activos que proporcionan recursos económicos al Rey.

Por otro lado, la fortuna de la Realeza Británica, proviene de años de mandato y han cambiado hasta el momento conforme avanza el contexto histórico de la monarquía, es decir, para los decendientes de la Reina Isabel II sus ingresos son por:

Dinero público (Sovereign Grant)

Patrimonio histórico administrado como activo nacional (Crown Estate)

Fondos privados de la monarquía (Ducados)

Y riqueza personal heredada o invertida

La publicación de la declaración fiscal del rey no solo representa una novedad para el Reino Unido, sino que también podría sentar un precedente para futuras generaciones de la familia real