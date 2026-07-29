¿Infantino planea privatizar la FIFA?: Qué familia ligada a Donald Trump sería una de las más beneficiadas

La FIFA enfrenta una de las mayores controversias de los últimos años. El presidente del organismo, Gianni Infantino, propuso la creación de una nueva empresa para gestionar los activos comerciales más valiosos del futbol mundial, una iniciativa que ha sido interpretada por varios dirigentes como un paso hacia una privatización parcial del negocio de la Copa del Mundo.

La propuesta contempla la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial encargada de administrar derechos de televisión, patrocinios, venta de boletos y otros ingresos comerciales. Posteriormente, hasta un 20% de esa empresa podría venderse a inversionistas privados, mientras la FIFA conservaría el control mayoritario.

El plan ha provocado una fuerte reacción de federaciones nacionales, la UEFA y otros organismos, especialmente por la posible participación de un fondo de inversión relacionado con la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿En qué consiste el plan de Gianni Infantino?

De acuerdo con la información presentada por la FIFA a sus 211 asociaciones miembro, la nueva compañía FIFA Forward Enterprise (FFE) concentraría todos los negocios comerciales del organismo, incluidos los Mundiales masculino, femenino y de clubes.

La organización estima que la empresa podría alcanzar un valor cercano a 20 mil millones de dólares, permitiendo captar recursos mediante la venta de una participación minoritaria a inversionistas privados. Según Infantino, el objetivo es incrementar significativamente los fondos destinados al desarrollo del futbol en todo el mundo.

La FIFA asegura que el organismo mantendría la mayoría accionaria y el control de las competencias, por lo que rechaza que se trate de una privatización total. Además, promete aumentar el financiamiento para las federaciones nacionales durante los próximos ciclos mundialistas.

¿Qué familia vinculada a Donald Trump sería una de las beneficiadas?

Uno de los puntos que más polémica ha generado es la posible participación de Thrive Capital, un fondo de inversión fundado por Joshua Kushner.

Joshua es hermano de Jared Kushner, empresario y esposo de Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump. Aunque Jared Kushner no forma parte del fondo, el vínculo familiar ha provocado cuestionamientos debido a la estrecha relación que Gianni Infantino ha mantenido con Trump durante los últimos años.

Diversos reportes señalan que Thrive Capital figura entre los posibles inversionistas interesados en adquirir una participación dentro de FIFA Forward Enterprise, junto con otras firmas financieras. La operación contaría además con el respaldo de JPMorgan como asesor financiero.

Hasta ahora, la FIFA no ha confirmado oficialmente qué inversionistas participarán en caso de que el proyecto sea aprobado por las asociaciones miembro.

¿Por qué la UEFA se opone al proyecto?

La UEFA, la Concacaf, la Federación Inglesa y otros dirigentes han criticado la propuesta por considerar que prioriza intereses económicos sobre el futuro del futbol.

Entre las principales críticas destacan la falta de transparencia durante la elaboración del proyecto, la escasa consulta previa con las confederaciones y el riesgo de que inversionistas privados influyan en las decisiones comerciales del torneo más importante del planeta.

Incluso exdirigentes de la FIFA y representantes políticos europeos han advertido que el Mundial no debe convertirse en un activo financiero para fondos de inversión.

Las asociaciones miembro tendrán hasta septiembre de 2026 para decidir si respaldan la iniciativa impulsada por Infantino. En caso de obtener el apoyo suficiente, FIFA Forward Enterprise comenzaría a operar como el brazo comercial del organismo, marcando un cambio histórico en el modelo de negocios del futbol internacional.