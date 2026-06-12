La princesa que parecía destinada al trono y cuya muerte reabre el debate sobre la sucesión en Tailandia

La despedida de una figura clave de la realeza

Durante años, la princesa Bajrakitiyabha fue considerada una de las integrantes más respetadas y preparadas de la familia real tailandesa. Su muerte, ocurrida después de pasar más de tres años en coma, provocó una profunda ola de luto en el país asiático y dejó una incógnita política que trasciende el ámbito familiar.

La hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn sufrió un colapso mientras entrenaba a sus perros en diciembre de 2022. De acuerdo con los reportes oficiales, la causa habría sido un problema cardíaco derivado de una infección. Desde entonces permaneció hospitalizada, conectada a equipos de soporte vital y bajo estricta vigilancia médica.

Una princesa con una trayectoria excepcional

Bajrakitiyabha no era una integrante más de la realeza. Licenciada en Derecho y con estudios en el extranjero, desarrolló una carrera enfocada en el servicio público. Se desempeñó como fiscal, diplomática y representante de Tailandia ante organismos internacionales.

Además, impulsó iniciativas relacionadas con los derechos de las mujeres privadas de la libertad y promovió programas de justicia social. Su preparación y compromiso institucional la convirtieron en una figura admirada tanto dentro como fuera del país.

princesa Bajrakitiyabha / Piti A Sahakorn Ampliar

Para muchos observadores de la monarquía tailandesa, ella representaba estabilidad y continuidad en una institución que ha enfrentado cambios importantes durante las últimas décadas.

El dilema del trono

La muerte de la princesa también reavivó un debate delicado: la sucesión al trono.

Bajrakitiyabha era la hija mayor del rey Vajiralongkorn y, aunque la legislación vigente favorece la sucesión masculina, existían sectores que veían en ella una alternativa sólida para el futuro de la Corona.

TE PUEDE INTERESAR: Millones de viajeros y un reto sanitario: las alertas para el Mundial 2026

El actual monarca tiene siete hijos. Sin embargo, la situación sucesoria no es sencilla. Algunos de sus hijos varones han permanecido alejados de la vida pública durante años y otros integrantes de la familia real no cuentan con el mismo respaldo institucional.

La incertidumbre ha generado especulaciones sobre quién podría asumir eventualmente el papel de heredero en una de las monarquías más influyentes y protegidas del mundo.

Una institución bajo la mirada pública

La monarquía tailandesa ocupa un lugar central en la identidad nacional. Al mismo tiempo, es una institución rodeada de enorme sensibilidad política y estrictas leyes que limitan las críticas públicas hacia la familia real.

Princesa Bajrakitiyabha llegando al "The Grand Palace in Bangkok". (Photo by Chaiwat Subprasom/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images Ampliar

Por ello, la desaparición de una figura como Bajrakitiyabha no solo representa una pérdida humana para millones de ciudadanos, sino también un momento decisivo para el futuro de la Corona.

La princesa que dedicó gran parte de su vida al servicio público deja tras de sí una imagen de disciplina y preparación. Pero también una pregunta que Tailandia deberá responder tarde o temprano: quién tomará las riendas de una institución fundamental para el país cuando llegue el momento del relevo.