Nikolai de Dinamarca, el ex príncipe lanza indirecta a la realeza en su nueva docuserie: “Estoy encontrando mi propio camino”

El nombre de Nikolai de Monpezat vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por la monarquía, sino por la nueva etapa en su vida. El ex príncipe danés estrenó una docuserie en la que reflexiona sobre la polémica decisión que le hizo perder su título real y cómo esa situación terminó transformando su futuro.

De príncipe en la realeza de Dinamarca a modelo e influencer

Nikolai, nieto mayor de la ex reina Margarita II, dejó de ser príncipe en 2023 luego de que la monarca retirara los títulos reales a los cuatro hijos del príncipe Joaquín como parte de un proceso de modernización de la Casa Real Danesa. Desde entonces pasó a ser conocido como conde de Monzepat.

Lejos de quedarse ligado únicamente a la realeza, el joven de 26 años ha construido una carrera propia en el mundo de la moda, participando en campañas, desfiles y proyectos audiovisuales, además de consolidar su presencia en redes sociales.

¿Qué fue lo que dijo sobre la Casa Real de Dinamarca?

La nueva producción titulada “Nikolai”, sigue durante un año la vida del joven aristócrata y muestra aspectos personales y profesionales que, según varios medios europeos, difícilmente habría podido compartir si hubiera conservado su estatus como príncipe.

En la docuserie, Nikolai reconoce que nunca fue agradable que otras personas tomaran decisiones sobre su futuro, aunque asegura que ha intentado sacar el lado positivo de la situación. El danés afirma que ahora está “encontrando su propio camino en la vida”, una declaración que muchos han interpretado como una crítica indirecta a la decisión tomada por la familia real.

¿Qué pasó en la familia real Danesa?

La eliminación de los títulos reales provocó una fuerte controversia en Dinamarca y generó tensiones dentro de la familia. En aquel momento, los afectados expresaron públicamente su inconformidad, mientras que Margarita II defendió la medida argumentando que buscaba ofrecer a sus nietos una vida con mayor libertad y menos obligaciones institucionales.

Con el paso de los años, la decisión parece haber abierto nuevas oportunidades para Nikolai, quien hoy combina su faceta de modelo, creador de contenido y actor, lejos de los compromisos que implica pertenecer de manera activa a la monarquía