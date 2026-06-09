¿Por qué solo 8 selecciones han ganado el Mundial? La explicación detrás del club más exclusivo del futbol

La Copa del Mundo se ha jugado en 22 ediciones y han participado alrededor de 80 países a lo largo de la historia, pero solo ocho selecciones han logrado levantar el trofeo. El dato por sí mismo ya impresiona, pero se vuelve todavía más revelador al mirar quiénes forman ese grupo: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España. Entre todos concentran la historia completa de los campeones del torneo.

Miroslav Klose Alemania histórico / Thomas Niedermueller Ampliar

El Mundial no premia solo al mejor equipo: premia a las estructuras más sólidas

La primera gran razón es que el Mundial castiga muchísimo el error. No basta con tener una buena generación o llegar con un gran delantero; hay que sostener nivel élite durante varios partidos, superar fases de máxima presión y responder en escenarios donde una mala tarde te deja fuera.

Italia Copa del Mundo 1982 / Mirrorpix Ampliar

Esa exigencia ha favorecido históricamente a selecciones con tradición, profundidad de plantel, experiencia competitiva y capacidad para renovarse sin caerse durante décadas. Una señal clara está en el palmarés: Brasil suma cinco títulos; Alemania e Italia, cuatro; Argentina, tres; Francia y Uruguay, dos; Inglaterra y España, uno. El trofeo ha cambiado de manos pocas veces y casi siempre entre las mismas potencias.

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Europa y Sudamérica han cerrado el paso durante casi un siglo

Hay otro patrón todavía más fuerte: ninguna selección fuera de Europa o Sudamérica ha sido campeona del mundo. De hecho, los títulos se reparten entre esas dos regiones: 12 para Europa y 10 para Sudamérica. Eso ayuda a entender por qué es tan difícil romper el círculo.

Son Heung-Min con Corea del Sur / Catherine Ivill - AMA Ampliar

Durante décadas, esas dos zonas concentraron el desarrollo táctico, la producción de futbolistas de élite y buena parte de las ligas más competitivas del planeta. En otras palabras, el Mundial es global, pero su cima histórica ha estado dominada por dos ecosistemas futbolísticos muy concretos.

Ni siquiera llegar a la final garantiza entrar al club

El filtro es tan duro que solo 13 selecciones han alcanzado al menos una final, y de esas, apenas ocho fueron campeonas. Eso deja a varios gigantes del juego en la orilla. Países Bajos perdió tres finales; Hungría, Checoslovaquia y Croacia también estuvieron muy cerca sin coronarse.

España vs Países Bajos Final Sudáfrica 2010 / Simon M Bruty Ampliar

El mensaje histórico es brutal: incluso llegar al último partido no asegura nada, y por eso el grupo de campeones cambia tan poco.

Por eso el Mundial 2026 también pone a prueba esa vieja barrera

Con la expansión a 48 selecciones, más partidos y un cuadro más largo, podría pensarse que el torneo se abre más que nunca. Pero también puede ocurrir lo contrario: que la exigencia física, táctica y mental beneficie otra vez a las selecciones con más fondo histórico.

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Esa es la gran explicación detrás de la cifra: no es casualidad que solo ocho hayan sido campeonas; es el resultado de un torneo que, generación tras generación, termina premiando a quienes mejor convierten talento en tradición ganadora.