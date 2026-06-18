Lionel Messi revela días difíciles por la salud de Jorge Messi durante el Mundial 2026

Lionel Messi confesó que atraviesa un momento personal complicado tras la victoria de Argentina sobre Argelia en el Mundial 2026. Horas después se conoció que su padre, Jorge Messi, permanece bajo tratamiento médico y ha estado internado en Argentina, situación que provocó la emotiva reacción del capitán albiceleste en Kansas City.

Lionel Messi / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

La imagen de Messi llorando tras anotar uno de sus goles rápidamente dio la vuelta al mundo y generó preguntas sobre el motivo detrás de su emoción.

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¿Qué le pasó a Lionel Messi tras el partido de Argentina en el Mundial 2026?

Argentina debutó con triunfo y una actuación histórica de su capitán. Messi anotó tres goles ante Argelia, una marca inédita para él en Copas del Mundo, y alcanzó registros que lo colocan entre los máximos goleadores en la historia del torneo.

Sin embargo, más allá de los reflectores deportivos, el futbolista dejó un mensaje que encendió las alarmas. Tras el encuentro disputado en Kansas City, el astro argentino reconoció que atravesaba una situación personal delicada.

“Pasé unos días complicados y la emoción fue por eso”, declaró Messi ante los medios, sin profundizar inicialmente en las razones que lo tenían afectado.

Las lágrimas durante la celebración de su primer gol y su evidente sensibilidad al final del encuentro generaron múltiples especulaciones entre aficionados y medios de comunicación.

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Messi?

Con el paso de las horas comenzó a conocerse que Jorge Messi, padre y representante histórico del futbolista, enfrenta un problema de salud que ha requerido atención médica especializada.

De acuerdo con la información difundida por medios argentinos, Jorge Messi fue internado recientemente en Rosario y posteriormente trasladado a Buenos Aires para continuar con su tratamiento.

La situación provocó que no pudiera acompañar a su hijo en Estados Unidos durante el Mundial 2026, algo poco habitual considerando la cercanía que ambos mantienen en cada etapa importante de la carrera del futbolista.

La salud de su padre se convirtió en una preocupación constante para Messi mientras disputa la máxima competición del fútbol internacional.

Comunicado de la familia de Messi Ampliar

El comunicado de la familia Messi para frenar rumores

Ante la circulación de versiones falsas y rumores sobre el estado de salud de Jorge Messi, la familia decidió publicar un comunicado oficial.

En el documento se informó que Jorge se encuentra bajo seguimiento médico y que su evolución es favorable dentro del cuadro clínico que presenta.

Además, la familia expresó su inconformidad por la difusión de información no confirmada y pidió respeto hacia una situación que consideran estrictamente privada.

El mensaje también hizo un llamado a la prudencia de medios y usuarios de redes sociales, especialmente ante la sensibilidad del momento que atraviesa el entorno familiar del capitán argentino.

La postura buscó poner fin a las especulaciones que crecieron después de la emotiva reacción de Messi durante el partido.

El abrazo entre Lionel Scaloni y Messi que conmovió a Argentina

Otro de los episodios que llamó la atención ocurrió cuando Lionel Scaloni decidió sustituir a Messi en los minutos finales del encuentro. La modificación no respondió a una molestia física, sino a la intención de darle descanso y permitir que recibiera la ovación del público.

Cuando el capitán se dirigía al banquillo, las cámaras captaron un emotivo abrazo entre ambos.

Scaloni, visiblemente emocionado, recibió a su futbolista con afecto mientras el estadio reconocía la actuación histórica del número 10.

La imagen reforzó el vínculo que existe entre entrenador y jugador, especialmente en un contexto tan sensible para la figura más importante de la selección argentina.

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Próximos pasos: lo que sigue para Messi y Argentina en el Mundial 2026

Tras el triunfo sobre Argelia, Argentina buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 en su próximo compromiso de fase de grupos.

Mientras la Albiceleste pelea por avanzar en el torneo, la atención también estará puesta en la evolución de Jorge Messi. El entorno del capitán espera que la recuperación continúe favorablemente para que el histórico futbolista pueda enfocarse plenamente en la búsqueda de un nuevo título mundial con Argentina.