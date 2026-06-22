Argentina derrota a Austria y Messi escribe una nueva página en la historia

Argentina y Austria se enfrentaron en la segunda jornada del Grupo J, en un encuentro disputado en el Estadio Dallas que quedará marcado en la historia, ya que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo.

Argentina vs Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 / Maja Hitij - FIFA Ampliar

El compromiso inició con un ritmo intenso y oportunidades para ambas selecciones. Al minuto 11 se produjo una acción dentro del área que, tras la revisión del VAR, fue sancionada como penal a favor de Argentina. La jugada representaba la oportunidad para que Messi rompiera el récord, pero el capitán argentino no logró convertir desde los once pasos y mantuvo el marcador sin cambios.

Argentina vs Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

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Sin embargo, al minuto 38, después de una gran combinación colectiva de la Albiceleste, llegó el momento histórico. Un centro retrasado encontró a Thiago Almada, quien inteligentemente dejó pasar el balón con una pantalla, permitiendo que Messi quedara completamente solo frente al arco. El astro argentino definió con un disparo cruzado al poste del arquero para marcar el 1-0 y convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Argentina vs Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

La segunda mitad comenzó con una Austria decidida a buscar el gol del empate, mientras que Argentina apostó por el contragolpe para aprovechar los espacios. El conjunto europeo dominó la posesión del balón durante gran parte del complemento, aunque las oportunidades más claras siguieron siendo para la Albiceleste. Con el paso de los minutos, el marcador se mantuvo 1-0 gracias al orden defensivo de los argentinos.

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Cuando el encuentro parecía llegar a su final, ya en el tiempo de compensación, Argentina sentenció el resultado con un rápido contragolpe. Julián Álvarez no pudo definir en el primer intento, pero el rebote quedó en los pies de Lionel Messi, quien sacó un disparo que volvió a ser rechazado. En la segunda oportunidad, el capitán argentino no perdonó y envió el balón al fondo de la red para firmar su doblete, llegar a cinco goles en la Copa del Mundo y sellar la victoria por 2-0. Con este resultado, Argentina aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.