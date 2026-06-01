La mayor goleada en la historia de los Mundiales: el 10-1 que todavía parece imposible de repetir

Cuando se habla de los partidos más escandalosos en la historia de la Copa del Mundo, hay uno que sigue por encima de todos: Hungría 10-1 El Salvador en el Mundial de España 1982. Esa sigue siendo la mayor goleada en la historia de los Mundiales, tanto por el tamaño del marcador como por la sensación de aplastamiento total que dejó sobre la cancha.

Hungría vs El Salvador 10-1 España 1952 / picture alliance Ampliar

El encuentro se disputó el 15 de junio de 1982 en Elche, dentro de la fase de grupos, y desde entonces nadie ha logrado superar esa cifra de diez goles anotados por un solo equipo en un partido mundialista.

Lo más impactante es que el resultado ni siquiera se construyó con un dominio parejo de principio a fin. Hungría se fue al descanso con un 3-0, pero en la segunda mitad desató una tormenta ofensiva que terminó por romper todos los registros.

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Aquel día marcaron László Kiss, Tibor Nyilasi, László Fazekas, Gábor Pölöskei, József Tóth y Lázár Szentes, con Kiss robándose una parte enorme de la historia al entrar desde la banca y firmar tres goles. Ese hat-trick dejó además dos marcas de locura: se convirtió en el triplete más veloz en un Mundial, con tantos a los minutos 69, 72 y 76, y lo logró como suplente, algo que nadie más ha repetido en la competición.

No solo fue récord: también rompió una marca que ya era monstruosa

Ese 10-1 no apareció de la nada. En realidad, Hungría ya tenía un antecedente salvaje en la Copa del Mundo: en 1954 había derrotado 9-0 a Corea del Sur, una cifra que durante años fue una de las grandes referencias de superioridad en el torneo.

Ferenc Puskas Hungría / Keystone Ampliar

Esa diferencia de nueve goles también fue alcanzada por Yugoslavia ante Zaire en 1974, pero el día que los húngaros destrozaron a El Salvador en 1982 elevaron el techo a una dimensión que hasta hoy nadie ha alcanzado.

A pesar de ser la mayor goleada no es el partido con más goles. El duelo con más anotaciones totales en la historia de los Mundiales fue el Austria 7-5 Suiza de 1954, un choque de cuartos de final que terminó con 12 goles, pero con una diferencia mucho menor entre ambos equipos.

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Han pasado más de cuatro décadas y ese marcador sigue intacto. Han cambiado los formatos, crecieron los Mundiales y el futbol se volvió mucho más táctico, pero la victoria de Hungría sobre El Salvador continúa siendo la goleada más grande.