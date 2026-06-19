Tala Rangel se roba el partido… y también los memes en redes sociales
La espectacular parada de Raúl “Tala” Rangel en el duelo entre México y Corea del Sur desató una ola de memes en redes sociales, donde los aficionados compararon al arquero con superhéroes, murallas y hasta santos protectores
De salvador del Tri a estrella de los memes
Bastaron unos segundos para que Raúl “Tala” Rangel pasara de evitar un gol cantado a convertirse en tendencia. La espectacular atajada que realizó durante el partido entre México y Corea del Sur provocó la reacción inmediata de los aficionados, quienes inundaron las redes sociales con imágenes y bromas que lo mostraban como una muralla impenetrable, un guardián celestial e incluso como el verdadero responsable de mantener con vida al Tricolor.
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Las redes ya eligieron a su figura
Más allá de las risas, los memes reflejaron el reconocimiento de los aficionados al desempeño del guardameta mexicano, cuya intervención fue una de las acciones más comentadas del encuentro. Entre comparaciones con superhéroes, estampitas religiosas y montajes imposibles, el “Tala” Rangel terminó la noche no sólo como uno de los protagonistas del partido, sino también como el personaje favorito de internet.
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