¿Cómo mantener frescas las plantas durante una ola de calor? Consejos para protegerlas de las altas temperaturas

El calor extremo también pone a prueba a las plantas

Cuando las temperaturas se disparan durante varios días consecutivos, las plantas entran en un estado de estrés que puede afectar su crecimiento e incluso poner en riesgo su supervivencia. Aunque muchas especies están adaptadas al calor, una ola de altas temperaturas, combinada con poca humedad y vientos secos, obliga a los ejemplares a reducir su actividad para conservar agua.

Uno de los primeros mecanismos de defensa consiste en cerrar los pequeños poros de sus hojas, conocidos como estomas. Al hacerlo disminuyen la pérdida de agua, pero también reducen la fotosíntesis, lo que ralentiza su desarrollo. Mientras tanto, el suelo pierde humedad con rapidez y las raíces, especialmente en plantas de maceta, quedan expuestas a temperaturas mucho más elevadas que las del ambiente.

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El riego: la clave para evitar el estrés hídrico

Uno de los errores más comunes durante una ola de calor es regar a pleno mediodía. El agua se evapora rápidamente y las gotas sobre las hojas pueden favorecer quemaduras cuando reciben la luz directa del sol.

Los especialistas recomiendan hacerlo temprano por la mañana o al caer la tarde, cuando el sustrato está más fresco y puede absorber mejor la humedad. Además, es preferible realizar un riego profundo que permita que el agua llegue hasta las raíces, en lugar de aplicar pequeñas cantidades varias veces al día.

También es importante revisar constantemente la tierra. Si el sustrato permanece húmedo, conviene esperar antes de volver a regar para evitar el exceso de agua, que puede favorecer la aparición de hongos.

Mx - El cuidado de las plantas. / Tatiana Maksimova Ampliar

Sombra y humedad: dos aliados indispensables

Durante los días más intensos de calor, crear zonas de sombra puede marcar la diferencia. No significa eliminar por completo la luz solar, sino proteger las plantas de las horas de mayor radiación, especialmente entre el mediodía y la tarde.

En jardines o terrazas se pueden utilizar mallas de sombreo, sombrillas o incluso mover las macetas a sitios con luz indirecta. Agrupar varias plantas también ayuda a generar un pequeño microclima donde la humedad permanece por más tiempo.

Otra estrategia consiste en cubrir la superficie del sustrato con materiales como corteza, hojas secas o paja. Este acolchado reduce la evaporación, mantiene las raíces más frescas y ayuda a conservar la humedad durante más tiempo.

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Las plantas en maceta requieren atención especial

Las plantas cultivadas en macetas suelen sufrir más durante una ola de calor porque disponen de menos tierra y agua que aquellas sembradas directamente en el jardín. Además, recipientes de plástico o de color oscuro pueden calentarse rápidamente, elevando la temperatura de las raíces.

Mx - ¿Cómo mantener frescas las plantas durante una ola de calor? / Olga Pankova Ampliar

En estos casos, los expertos aconsejan utilizar macetas de materiales más aislantes, como barro o cerámica, y evitar colocarlas sobre superficies que acumulen mucho calor, como pisos de concreto o metal. Si es posible, elevarlas ligeramente también mejora la circulación del aire alrededor del recipiente.

Observar las hojas es otra forma de detectar problemas a tiempo. Si aparecen marchitas, con bordes secos o enrolladas, es una señal de que la planta está sufriendo estrés térmico y necesita cuidados inmediatos. Con un riego adecuado, sombra temporal y una buena conservación de la humedad, la mayoría puede recuperarse y continuar creciendo incluso durante los días más calurosos del verano.