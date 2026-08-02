Crédito FOVISSSTE abre opción para adquirir una casa con pagos accesibles desde 2 mil pesos | REQUISITOS

Comprar una vivienda con mensualidades similares al costo de una renta baja ya es una posibilidad para miles de trabajadores del Estado. En 2026, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) mantiene esquemas de financiamiento que permiten acceder a una casa con pagos mensuales desde aproximadamente 2 mil pesos, dependiendo del monto solicitado, el plazo, el salario y la capacidad de pago de cada persona acreditada.

El organismo cuenta con distintos programas para adquirir vivienda nueva o usada, además de opciones para construir, remodelar o ampliar una casa. Todos los créditos se asignan mediante inscripción continua, por lo que ya no existen sorteos ni convocatorias para participar.

Requisitos para obtener un crédito FOVISSSTE este 2026

Para solicitar un crédito hipotecario del FOVISSSTE es necesario cumplir con algunos requisitos establecidos por el organismo:

Ser trabajador activo al servicio del Estado.

Tener al menos 18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda.

No encontrarse en proceso de dictamen para una pensión por invalidez o retiro.

Cumplir con los criterios de capacidad de pago establecidos por el programa elegido.

En el caso del esquema FOVISSSTE para Todos, además del saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda, participa una institución bancaria para ampliar el financiamiento, lo que permite acceder a montos mayores con pagos fijos en pesos.

Uno de los principales atractivos es que las mensualidades pueden iniciar desde alrededor de 2 mil pesos en créditos de menor monto y plazos largos, aunque el pago definitivo siempre dependerá de la simulación personalizada realizada por el organismo y de las condiciones financieras del solicitante.

¿Cuáles son los beneficios del crédito FOVISSSTE?

Entre los beneficios más importantes del programa destacan:

Tasas de interés fijas, según el tipo de crédito.

Pagos en pesos para algunos esquemas.

Posibilidad de adquirir vivienda nueva o usada.

Uso del saldo de la Subcuenta de Vivienda como parte del enganche.

Aplicación automática de las aportaciones patronales para reducir el saldo del crédito.

Pagos anticipados sin penalización.

Seguros por daños, fallecimiento e incapacidad permanente en diversos esquemas.

En el Crédito Tradicional, el plazo puede llegar hasta 30 años, mientras que el esquema FOVISSSTE para Todos ofrece financiamientos de entre 5 y 20 años, siempre con pagos fijos en pesos.

¿Cómo solicitar un crédito FOVISSSTE para comprar casa?

El trámite puede comenzar desde el portal oficial del FOVISSSTE, donde las personas interesadas pueden utilizar el simulador para conocer el monto aproximado al que podrían acceder con base en su CURP y su historial de aportaciones. Posteriormente deberán reunir la documentación correspondiente y continuar el proceso conforme al esquema seleccionado.

Durante 2026, el Programa de Crédito del FOVISSSTE contempla 42 mil 768 financiamientos entre créditos hipotecarios y acciones de vivienda, como parte de la estrategia para ampliar el acceso a una vivienda digna para las personas trabajadoras del Estado. El programa incluye modalidades como Crédito Tradicional, FOVISSSTE para Todos, FOVISSSTE Mujeres, Renovavissste, Tú Construyes y esquemas en coparticipación con Infonavit.

Antes de firmar cualquier contrato, el propio FOVISSSTE recomienda utilizar sus simuladores oficiales para conocer el monto disponible, el plazo, la tasa de interés y la mensualidad estimada. De esta manera, cada trabajador puede elegir el esquema que mejor se adapte a su capacidad económica y planear la compra de su vivienda con mayor certeza financiera.

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