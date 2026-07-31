¿Por qué cada vez más personas dejan de contestar llamadas telefónicas? La generación que prefiere escribir antes que hablar

Mx - ¿Por qué cada vez más personas dejan de contestar llamadas telefónicas? (Photo by Matt Cardy/Getty Images) / Matt Cardy

El sonido del teléfono ya no significa lo mismo

Hubo un tiempo en el que escuchar sonar el teléfono era sinónimo de conversación. Hoy, para millones de personas, especialmente entre los más jóvenes, una llamada inesperada provoca una reacción completamente distinta: dejar que suene hasta que termine y responder después con un mensaje.

Lejos de ser una simple costumbre, este comportamiento refleja un cambio profundo en la manera en que las personas se relacionan. Diversos estudios señalan que las generaciones más jóvenes consideran las llamadas telefónicas una forma de comunicación más invasiva que los mensajes escritos, ya que obligan a responder de inmediato y sin posibilidad de pensar con calma lo que se quiere decir.

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Los mensajes ofrecen algo que las llamadas no

El auge de aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Instagram ha cambiado las reglas de la comunicación cotidiana. Los mensajes permiten responder cuando se tiene tiempo, editar lo que se escribe e incluso ignorar una conversación por algunas horas sin que resulte extraño.

Para muchos jóvenes, esta flexibilidad representa una sensación de control que las llamadas telefónicas no ofrecen. Una conversación por voz exige atención inmediata, interrumpe otras actividades y puede generar incomodidad si llega en un momento inesperado.

Además, las notas de voz se han convertido en un punto intermedio: mantienen el tono y la cercanía de la voz, pero permiten escucharlas y responder cuando resulte conveniente.

La generación que prefiere escribir antes que hablar. (Photo by Anna Barclay/Getty Images) / Anna Barclay Ampliar

La ansiedad también influye

Especialistas en psicología sostienen que evitar las llamadas no siempre significa desinterés o mala educación. En muchos casos está relacionado con la ansiedad social o con el temor a no saber cómo responder en tiempo real.

Este fenómeno, conocido por algunos expertos como “telefonofobia”, afecta especialmente a quienes crecieron comunicándose principalmente por chats y redes sociales. La falta de tiempo para preparar una respuesta, el miedo al silencio incómodo o la incertidumbre sobre el motivo de la llamada pueden generar estrés suficiente para preferir un mensaje de texto.

Las llamadas de números desconocidos también despiertan desconfianza debido al aumento del spam telefónico, fraudes y campañas de telemarketing, lo que lleva a muchas personas a ignorarlas automáticamente.

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Una diferencia entre generaciones

Las encuestas muestran una clara brecha generacional. Mientras los adultos mayores siguen considerando las llamadas como la forma más directa y personal de comunicarse, la Generación Z y buena parte de los millennials prefieren interactuar mediante mensajes escritos, redes sociales o notas de voz.

Incluso cuando una llamada proviene de familiares o amigos, muchos optan por dejarla pasar y preguntar después por mensaje qué necesitaban. Para ellos, escribir no representa una falta de interés, sino una forma más cómoda y menos invasiva de mantener el contacto.

Las llamadas telefónicas están perdiendo terreno frente a los mensajes de texto. Photo: Elisa Schu/dpa (Photo by Elisa Schu/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar

¿Desaparecerán las llamadas?

Aunque todo indica que las llamadas telefónicas seguirán perdiendo protagonismo en la comunicación diaria, difícilmente desaparecerán. Continúan siendo indispensables en emergencias, trámites laborales y conversaciones que requieren inmediatez.

Sin embargo, el hábito de responder cada vez menos llamadas confirma que la forma de comunicarnos está cambiando. Hoy, para una generación acostumbrada a controlar cuándo y cómo interactúa con los demás, un mensaje suele ser suficiente donde antes era imprescindible levantar el teléfono.

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