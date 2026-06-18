México en un juego cerrado venció a Corea del Sur dentro del Estadio de Guadalajara

México derrotó 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara y sigue con paso perfecto en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Selección Mexicana Estadio Guadalajara / Jam Media Ampliar

El cuadro Tricolor empezó el partido con la posesión del balón, pero conforme avanzó el primer tiempo, los Tigres de Asia controlaron las acciones, aunque sin generar demasiado peligro.

Para la segunda parte, México salió con mejor inercia y pronto encontró la recompensa gracias a un error del portero surcoreano, quien al salir chocó con su propio defensa y dejó la pelota a merced. Luis Romo aprovechó que el balón quedó vivo para empujarlo al fondo de las redes.

La Selección Mexicana estuvo cerca del segundo con disparos de Raúl Jiménez y Obed Vargas, pero el portero de Corea del Sur atajó de gran forma. Todavía el conjunto asiático estuvo cerca del empate en los últimos instantes, pero Raúl “Tala” Rangel salvó con una gran doble atajada sobre la línea.

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Con la victoria, México aseguró el liderato de grupo y jugará en el Estadio Ciudad de México los Dieciseisavos de Final y, en caso de avanzar, los Octavos de Final.