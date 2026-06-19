Más de 200 mil aficionados abarrotaron el FIFA Fan Fest y calles del Centro para disfrutar el triunfo de la Selección

La pasión mundialista desbordó por completo el primer cuadro de la capital del país.

Esta noche la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó de manera oficial que la transmisión en vivo del encuentro entre México y Corea del Sur, tuvo una asistencia de más 200 mil personas.

Los aficionados inundaron tanto la plancha del Zócalo capitalino como las principales avenidas y calles peatonales habilitadas con pantallas en el Centro Histórico.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Ampliar

A pesar de las restricciones iniciales del aforo dentro del recinto principal del FIFA Fan Fest, la respuesta masiva de la ciudadanía obligó a una movilización total en los perímetros de seguridad.

¿Cuánta gente asistió al Fan Fest del Zócalo y a las alcaldías?

El reporte emitido por las autoridades locales detalla que el flujo de fanáticos no se concentró exclusivamente en el Zócalo capitalino.

De forma paralela, un aproximado de 130 mil personas participaron en los 18 Festivales Futboleros que el Gobierno de la CDMX coordinó a lo largo de las 16 alcaldías.

Este despliegue barrial permitió que miles de familias que no pudieron trasladarse al Centro Histórico, disfrutaran de las pantallas del FIFA Fan Fest y de las diversas actividades recreativas instaladas en explanadas públicas, parques y deportivos comunitarios, registrando un saldo blanco general durante las transmisiones.

Éxito total en las 11 pantallas alternas del Centro Histórico

La estrategia de instalar 11 pantallas de alta definición en puntos como la Alameda Central, Avenida Juárez, 5 de Mayo, Madero, 20 de Noviembre y Pino Suárez, resultó clave para evitar tumultos.

Estos puntos alternativos permitieron el desahogo del flujo peatonal una vez que la capacidad del Zócalo llegó a su límite por motivos de Protección Civil.

Los equipos de seguridad, paramédicos y personal de las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, mantuvieron los operativos de vialidad y auxilio en cada uno de los puntos de transmisión, garantizando la seguridad de los más de 330 mil aficionados en toda la ciudad, se desarrollara en completa calma y con un gran ambiente de fiesta.

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