CRÓNICA | Entre lluvia, bailes, porras y banderas tricolor, el FIFA Fan Fest se desbordó de afición

El grito Corea va a probar el chile nacional, retumbo durante la mañana, tarde y noche de este jueves en el Zócalo Capitalino, donde nuevamente el FIFA Fan Fest, arropó a un gran número de aficionados que se dieron cita para presenciar el encuentro México contra Corea.

Mientras la Selección se alistaba para darlo todo a las siete de la noche en Guadalajara, el apoyo en el centro de la capital del país, se dio desde muy temprano.

Mujeres, hombres, parejas, familias enteras y amistades, llegaron con la playera mexicana, matracas, banderas, trompetas y más, para comenzar una fiesta que duró después de ocultarse el sol.

Patricia Carbajal del Estado de México: No trabajé, llegamos a las 10 de la mañana, la verdad es que logré meter comida porque sí está muy caro aquí adentro, además vamos a estar todo el día.

- Iker ¿cuántos años tienes?

- 11, esto está enorme

- hoy ¿no fuiste a la escuela?

- no

- ¿y te dolió no ir a clases?

- no

- ¿Quién va a ganar, México o Corea?

- México, hace rato me estaba durmiendo, pero ya no”.

Entre cada uno de los cuatro partidos, fueron llegando más y más personas para presenciar el triunfo esperado. Con el paso de minutos y horas, se borró la frontera entre quienes se veían por primera vez para bailar al mismo ritmo, cantar e incluso darse besos, mientras a lo alto lanzaban a uno que otro que se dejó llevar por la fiebre futbolera sin quejarse.

“Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones…

- el que no brinque es gringo, el que no brinque es gringo…

- Corea va a probar el chile nacional.

- beso, beso, beso.

- quiere volar, quiere volar”.

Nuevamente no importó la nacionalidad de cada uno, todos celebraron 4-1 de Suiza contra Bosnia, el 1-1 de Chequia y Sudáfrica, y también hubo quienes sufrieron el autogol de Catar al perder frente a los seis goles de Canadá.

“Mi nombre es Enrique, soy de Brasil, yo llegue ayer y me quedo hasta el lunes y vine para conocer la Ciudad de México y aprovechar la Copa acá. Mi primera vez va a ser hoy en el partido de México y apoyar la Selección Mexicana… la ciudad está muy bonita, todos muy animados y el clima de Copa está muy bien acá…

Isaí, de la Ciudad de México: “Acabamos de llegar, hoy descanso y por eso estamos aquí, para apoyar a la Selección Mexicana.

- Yo sí lo pedí, lo importante es venir a apoyar la Selección y ver un resultado positivo también”.

Sin importar que el espacio entre cada uno de los asistentes se reducía, hubo forma de bailar “La víbora de la mar”, la macarena y muchos más.

En punto de las siete, el abucheo a Corea comenzó dando paso a la unión de voces.

“México, México, México…

- Corea va a probar el chile nacional

- y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón”.

A pesar de la fuerte lluvia que llegó casi de inmediato, no pararon los ánimos, sin embargo, sí hubo algunas expresiones de quienes esperaban el gol, en el primer tiempo… después que el Pato “Merlín” animó con un pequeño gol en el escenario, ese grito de triunfo llegó a minutos de empezar el segundo tiempo y que provocó un verdadero “bailando bajo la lluvia”.

A pesar de esto, no todos quedaron satisfechos.

“Enrique Carrillo, no muy bueno eh, no… le faltó a México, de Corea no hablemos porque tiene mucho futbol y a México le falta, estaba muy encerrado atrás, le hace falta mucho más a México”.

A pesar que sólo fue un gol, los mexicanos celebraron junto a uno que otro coreano, que además de ponerse la verde, pintaron su rostro de tricolor.

También las banderas ondearon por las calles y sobre los automóviles que pitaron el triunfo.

En esta noche hubo una promesa incumplida, a pesar que se avisó horas antes que el FIFA Fan Fest sólo podrían ingresar 55 mil personas, el número dejó de importar y a pesar que se animaba a la gente de ya no intentar entrar a un lugar abarrotado, el lleno se replicó en las calles donde también hubo baile y porras, y que de acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, se tuvo a 200 mil mexicanos celebrando sólo en el centro de la capital del país.

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