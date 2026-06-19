Antes de Messi y Mbappé, Marta ya hacía historia en el futbol: La brasileña que revolucionó los goles en los Mundiales

Cuando se habla de figuras del futbol, siempre se hace referencia hacia nombres de hombres como Maradona, Pelé e incluso, Hugo Sánchez. Sin embargo, actualmente todo está cambiando y es gracias a la visibilidad que se le ha dado al futbol femenino, el cual ha ido en aumento y últimamente, nadie ha podido romper el récord de Marta Vieira da Silva, considerada por muchos como la mejor futbolista de Brasil.

¿Quién es Marta Vieira da Silva?

Nacida en el estado de Alagoas, Brasil, Marta comenzó su carrera profesional en una época en la que el futbol femenil tenía muy poca o casi nula visibilidad en comparación a la actual. Sine embargo, a pesar de los obstáculos, logró abrirse paso gracias a su talento, velocidad, capacidad goleadora y visión de juego, convirtiéndose rápidamente en la principal figura de la Selección Brasileña Femenina.

Con el paso de los tiempos, Marta se convirtió en la cara del futbol femenil a nivel mundial, ayudando a impulsar el crecimiento y reconocimiento de esta disciplina en distintos países. Incluso, ella ha contado que recibió una carta de Pelé que la motivó aún más diciéndole que ella era la inspiración que necesitaba el mundo del futbol.

Mx - Marta, máxima goleadora de mundiales en el Orlando Pride / Brad Smith/ISI Photos Ampliar

¿Por qué Marta ha hecho historia en los Mundiales?

La futbolista brasileña ha logrado que ningún futbolista hombre o mujer, pueda romper, pues se ha convertido en una de las máximas referencias de la Copa del Mundo. Y es que Marta tiene el récord de goleo en Mundiales con 17 anotados.

Por ende, es una pieza fundamental en su selección. Aunado a ello, Marta actualmente tiene 40 años y sigue jugando para el Orlando Pride como delantera y su nivel de juego no ha bajado, a comparación de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, quienes a su edad ya anuncian el retiro.

Esto es de sorpresa para los expertos en deporte, pero demuestra cómo los cuerpos de una mujer reaccionan distinto a un deporte de alta calidad como el futbol.

Marta, la leyenda del futbol femenil que no se apaga

Más allá de los récords, es reconocida por el impacto que ha tenido dentro y fuera de la cancha. Y es que para miles de futbolistas mujeres es un referente, y no solo para ellas, también para sus aficionadas quienes dicen está al nivel de Pelé.

Por ende, cuando se habla de Marta, sabes que es calidad de juego y un privilegio verla jugar en donde sea.