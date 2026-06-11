El último baile: los veteranos que jugarán su despedida mundialista

Cada Copa del Mundo representa un nuevo comienzo, pero también inevitables despedidas. Mientras las jóvenes promesas se preparan para tomar el relevo, algunos de los futbolistas más admirados de su generación afrontan la que, muy probablemente, será su última participación mundialista.

La experiencia, el liderazgo y la capacidad para aparecer en los momentos decisivos convierten a estos veteranos en piezas fundamentales dentro de sus selecciones. Más allá de los resultados, su presencia añade una carga emocional especial a un torneo que promete quedar grabado en la memoria colectiva.

Lionel Messi, la magia que se resiste a decir adiós

Tras conquistar el título más anhelado en Qatar 2022, Lionel Messi llega a 2026 con la posibilidad de cerrar definitivamente su historia en los Mundiales. El argentino ya no necesita demostrar nada, pero su amor por la camiseta albiceleste y el deseo de competir podrían regalarle una última función.

Lionel Messi / Andrew J. Clark/ISI Photos Ampliar

Cada toque, cada asistencia y cada gol serán observados con la certeza de que el mundo está viendo por última vez a uno de los futbolistas más influyentes de todos los tiempos en una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo y la ambición intacta

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa rompiendo pronósticos. El portugués ha construido una carrera basada en la disciplina y la exigencia, convirtiéndose en un referente de longevidad deportiva.

Cristiano Ronaldo / Carlos Rodrigues Ampliar

Si logra disputar el torneo, sumará un nuevo capítulo a una trayectoria extraordinaria. Su capacidad goleadora y liderazgo lo mantienen como una figura capaz de cambiar el rumbo de cualquier partido.

Luka Modrić, el arquitecto silencioso

El mediocampista croata ha sido el corazón de una generación histórica para su país. Finalista en 2018 y tercer lugar en 2022, Luka Modrić ha demostrado que la inteligencia y la técnica pueden desafiar el paso del tiempo.

Luka Modrić / Jurij Kodrun Ampliar

Su despedida mundialista representaría el cierre de una carrera marcada por la elegancia y la constancia.

Guillermo Ochoa, un guardián mexicano

Para la afición mexicana, Guillermo Ochoa es sinónimo de resiliencia. Sus actuaciones heroicas frente a potencias mundiales lo transformaron en uno de los porteros más recordados de la historia reciente del Tri.

Guillermo Ochoa / Molly Darlington - FIFA Ampliar

El Mundial de 2026, además de disputarse parcialmente en casa, podría ser el escenario perfecto para que “Memo” reciba la ovación definitiva de una afición que ha celebrado cada una de sus atajadas.

Una generación que deja huella

El futbol cambia constantemente, pero algunas figuras consiguen trascender generaciones. Estos veteranos no solo acumulan partidos y estadísticas; representan recuerdos compartidos, madrugadas frente al televisor, lágrimas de alegría y derrotas dolorosas.

Cuando el silbatazo final llegue para ellos, también terminará una era que inspiró a millones de aficionados alrededor del mundo. El Mundial de 2026 no será únicamente la fiesta del futuro: será, también, el homenaje a quienes dedicaron su vida a engrandecer este deporte.