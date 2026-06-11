El coloso que conquistó al mundo: datos curiosos del Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México se prepara para volver a ocupar un lugar privilegiado en la historia del futbol. Sus tribunas, que han sido testigo de goles inolvidables, celebraciones multitudinarias y lágrimas de derrota, recibirán nuevamente la mirada del mundo durante la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, detrás de su imponente estructura existen detalles poco conocidos que lo convierten en uno de los recintos más fascinantes del planeta.

Un estadio construido sobre lava

Pocos saben que el estadio fue levantado sobre un terreno formado por roca volcánica proveniente de la erupción del volcán Xitle, ocurrida hace aproximadamente dos mil años. Esta característica geológica hizo que su construcción representara un reto de ingeniería, pero también le otorgó una identidad única dentro del paisaje capitalino.

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El primero en albergar tres inauguraciones mundialistas

Con la inauguración del Mundial 2026, el recinto hará historia al convertirse en el primer estadio del mundo en recibir tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. Antes lo hizo en 1970 y 1986, consolidándose como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol internacional.

Estadio Ciudad de México en FIFA World Cup 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

La casa de dos finales legendarias

Las gradas del estadio fueron testigo de dos de las finales más recordadas en la historia del deporte. En 1970, Brasil conquistó su tercer campeonato mundial con un equipo encabezado por Pelé. Dieciséis años después, Argentina levantó el trofeo gracias al talento y liderazgo de Diego Armando Maradona.

Un escenario que también canta

Aunque el futbol es su principal protagonista, el inmueble ha recibido a algunas de las figuras más importantes de la música internacional. Artistas como U2, Paul McCartney, Shakira y Bad Bunny han convertido la cancha en un enorme escenario para miles de espectadores, demostrando su versatilidad como espacio de entretenimiento.

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La altitud, un rival inesperado

Ubicado a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, jugar en este estadio representa un desafío físico para muchos deportistas. La menor concentración de oxígeno suele influir en el rendimiento de los visitantes, convirtiendo a la altura de la Ciudad de México en un factor estratégico dentro de la competencia.

Una transformación rumbo al futuro

De cara al Mundial 2026, el estadio ha sido sometido a diversas adecuaciones para cumplir con los estándares internacionales. Mejoras tecnológicas, optimización de accesos y modernización de servicios buscan ofrecer una experiencia más cómoda para aficionados nacionales y extranjeros.

Inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Con cada remodelación, el recinto mantiene intacta su esencia: ser el punto de encuentro donde generaciones enteras han aprendido que el futbol no solo se juega en la cancha, sino también en las tribunas. En 2026, el Estadio Ciudad de México volverá a escribir un nuevo capítulo de una historia que parece no tener final.