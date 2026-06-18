Solo dejarán entrar a 55 mil aficionados al FIFA Fan Fest del Zócalo para el partido México vs Corea del Sur

Para evitar el caos de la inauguración del Mundial, este jueves se estima que solo se permitirá la entrada de 55 mil aficionados al FIFA Fan Fest, ubicado en la plancha del Zócalo capitalino, en lugar de las 100 mil personas que ingresaron al primer partido de la Selección Mexicana.

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¿A qué hora abre el FIFA Fan Fest del Zócalo este jueves?

El FIFA Fan Fest abrirá sus puertas a partir de las 8:30 horas, para la transmisión en vivo del partido entre México y Corea del Sur, que iniciará a las 19:00 horas.

Ante la alta afluencia esperada, se habilitarán pantallas en calles aledañas a la Plancha de la Constitución, para las personas que no logren ingresar al recinto.

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Las pantallas adicionales se colocarán en puntos estratégicos del Centro Histórico y la Alameda Central, como son:

Avenida Juárez: Cruces con Bellas Artes y con Revillagigedo.

Cruces con Bellas Artes y con Revillagigedo. Calle 5 de Mayo: Cruces con Palma y con Isabel la Católica.

Cruces con Palma y con Isabel la Católica. Calle Madero: Esquina con Palma (cerca de la estación Allende).

Esquina con Palma (cerca de la estación Allende). Calle 16 de Septiembre: Esquina con Palma.

Esquina con Palma. Avenida 20 de Noviembre: Cruces con Uruguay, Mesones y Regina.

Cruces con Uruguay, Mesones y Regina. Avenida Pino Suárez: Cruces con Uruguay y con República de El Salvador.

Los aficionados deberán llegar con anticipación y planear su traslado, considerando que durante el día, se transmitirán tres encuentros previos al de la Selección Nacional.

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Horarios de los partidos en el Zócalo

Las transmisiones para este jueves en las pantallas gigantes del Fifa Fan Festival es la siguiente:

10:00 horas: Chequia vs. Sudáfrica

Chequia vs. Sudáfrica 13:00 horas: Suiza vs. Bosnia

Suiza vs. Bosnia 16:00 horas: Canadá vs. Catar

Canadá vs. Catar 19:00 horas: México vs. Corea del Sur

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